Doğan galibiyete sevinemedi

Doğan Türk Birliği, Lefke karşısında 3 puanı almasına rağmen Hasan Kanlı ve Serhan Önet'in kötü sakatlıkları nedeniyle galibiyete sevinemedi. Ahmet Sönmez'in de cezalı olması nedeniyle 3 savunmacısından yoksun kalan Doğan Türk Birliği karşısında gol bulamayan Lefke, mağlubiyete razı oldu

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Necmi Bulut, İsmail Egeli, Serkan Durmaz

Doğan Türk Birliği: Cem Dursun Ateş, Hasan Kanlı(Dk.40 Bayram Anday), Serhan Önet(Dk.51 Tunahan Şencan), Emek Kırılmaz, Çağrı Kıral, Sercan Demirman, Quadri Raheem, Aydın Aygın, İbrahim Çıdamlı, Kenan Oshan, Burak Kömürcü(Dk.79 Cemal Yaşınses)

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut Esmeraslan, Kaan Savaşkan, Rahmi Çelik, Semih Ünaldı, Candy Agbane, Allen Assogba, Yakup Esmeraslan, Boateng Bamirbelu, Deniz Kibar(Dk.74 Okan Gün), Kasım Tağman

Goller: Dk.12 Sercan, 63. Dk. Burak (DTB)-Dk.17 Candy(Lefke)

K-PET Süper Lig'de geçtiğimiz hafta lider Yenicami'ye mağlup olarak zirve yarışından oldukça uzaklaşan Doğan Türk Birliği, kendisi gibi moralsiz maça çıkan Lefke'yi, Sercan ve Burak'ın golleriyle mağlup ederek moral kazandı. Lefke ise Doğan kalecisi Cem'in büyük hatasında Candy ile eşitliği yakaladığı beraberliği koruyamazken, maçtan mağlup ayrılarak düşüşünü sürdürdü.

12.DK: İbrahim Çıdamlı’nın kullandığı serbest vuruşta Burak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Mehmet çok güzel bir kurtarışa imza attı. Akabinde kullanılan Kenan’ın kullandığı korner atışında Sercan iyi yükseldi. Güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

17.DK: Sağ kanattan Candy’nin yerden ortasında kaleci Cem Dursun’un büyük hatasında top bacaklarının arasından ağlara gitti. 1-1

23.DK: Sağ kanattan gelişen DTB atağında Çağrı ortaladı, arka direkte İbrahim indirdi. Kenan topla buluştu ilk vuruşu savunmadan döndü. İkince kez topu önünde buldu ve dönerek vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

34.DK: İbrahim Çıdamlı’nın kullandığı korner atışında Hasan Kanlı’nın kafa vuruşu az farklı dışarı gitti.

36.DK: Aydın’ın sağ taraftan ortasında Kenan’ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

63.DK: Doğan öne geçti. Aydın’ın sağ kanattan güzel ortasında iyi yükselen Burak Kömürcü kaleci Mehmet’in üzerinden topu ağlara gönderdi. 2-1

67.DK: Savunmadan dönen topta yaklaşık 35 metreden Burak çok sert vurdu. Top yandan dışarı gitti.

90.DK: Sağ taraftan Candy’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Semih’in vuruşu üstten dışarı gitti.