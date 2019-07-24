Doğan futbolcularına beslenme eğitimi

Süper ligin iddialı kulüplerinden Doğan Türk Birliği’nin geçtiğimiz akşam başlayan Lords Palace Otel kampı devam ediyor.

Bugün sona erecek olan ilk kampta sarı lacivertli futbolculara beslenme eğitimi verildi. Spor Diyetisyeni, Uzmn Diyetisyen Emine Ömerağa tarafından verilen seminerde, futbolda beslenmenin, performans artışına etkisi anlatıldı.

Kampın son günü olan bugün Düzkaya ile Pia Bella Sahasında ilk hazırlık maçını oynayacak olan Doğan Türk Birliği, 27 Temmuz'da ise Esentepe ile ikinci hazırlık maçını oynayacak.