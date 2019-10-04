Doğan fişi ilk devrede çekti

Doğan Türk Birliği konuk olduğu Binatlı'yı, ilk devrede Kenan, Babacar ve Weston ile bulduğu gollerle 3-0 yenerken, üçüncü galibiyetini aldı. Bir maçı daha puansız tamamlayan Binatlı sonunculuğa geriledi

Yer: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Turgay Misk, Recep Yamuk, Halil Erdem Canaloğlu Binatlı: Yunus, Menteş (Mehmet), Alattin, Bayram, Behnam, Serkan(Mehmetali), Muammer(Hasan), Berkem, Debola, Mustafa, Moses Doğan Türk Birliği: Dursun, Koral(Emek), Kenan, Ahmet, Bayram, Sercan(Erdinç), Selim(Aydın), Billy, Weston, Babacar, Ali İsmet KARAOSMAN K-PET Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Doğan Türk Birliği konuk olduğu Binatlı'yı, ilk devrede bulduğu gollerle 3-0 yendi. Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, gerek sakatlıklar gerekse de formsuz oyunculardan dolayı kadroda revizyon yaparak maça başladı. Üner Berkalp Stadında oynanan maça fırtına gibi başlayan Doğan Türk Birliği, henüz 2. dakikada Kenan ile öne geçerken, 33’te Babacar ve 41’de Weston’un golleri ile ilk devre 0-3 şeklinde sona erdi. İkinci devrede Doğan Türk Birliği oyunu rölantiye alırken, maçın başından itibaren kötü oynayan Binatlı karşısında farkı daha fazla açamadı. Doğan Türk Birliği, Güzelyurt deplasmanından aldığı 3 puanla 9 puana ulaşırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Puan hasreti süren ve 4. haftayı da puansız tamamlayan Binatlı son sıraya geriledi.