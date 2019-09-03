Doğan farkı

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği ile K-PET Birinci Lig şampiyonluk adaylarından Girne Halk Evi dün hazırlık maçında karşılaştılar. Orhan Dural Stadında oynanan maçta Doğan Türk Birliği, Girne Halk Evi'ni 4-1 mağlup etti. Doğan Türk Birliği'nin gollerini Babacar , Billy ve Ali kaydetti.
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