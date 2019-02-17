Doğan evinden ayrılıyor

Doğan Türk Birliği, sezon başından bu yana kötü zemini ile iyi futbola imkan vermeyen Mete Adanır Stadından ayrılmak istiyor.

Son dönemde yağan yoğun yağmurlardan ve yoğun kullanımdan dolayı, yürümenin dahi zor olduğu zeminden kurtulmak isteyen Doğan Türk Birliği yönetimi, sentetik zeminli Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı veya Nihat Bağcıer Stadını evci stad olarak kullanma konusunda bugün bir toplantı gerçekleştirecek.

Bu arada Orhan Dural Stadını, K-PET Süper Ligin diğer ekibi Alsancak Yeşilova da kullanmak istiyor.