Doğan, esti gürledi

Doğan Türk Birliği, Esentepe deplasmanında yağmurlu bir havada oynanan maçta rakibini Burak, İbrahim, Serhan ve Kenan’ın 2 golleriyle mağlup ederek, kötü günleri atlattığını gösterdi. Esentepe ise güçlü rakibine direnemeyerek mağlup oldu

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hüseyin Özaşık, Mustafa Tosun, Zekai Töre

Esentepe SK: Ali Koral, Zody Moise, Tidyone Sane, Odi Henry, Ahmet Karal, Uğurcan Başayak, Yakub Şen, Edis Sökmez, Kağan Görneçli(Dk.54 Mehmet Çil), Muhammet Ali Karal(Dk.46 Mahmut Amasaalı), Salih Yanmış(Dk.54 Şahin Şeker)

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez(Dk.76 Bayram Anday), Emek Kırılmaz(Dk.52 Cemal Yaşınses), Çağrı Kıral, Serhan Önet, Sercan Demirman, Aydın Aygın, İbrahim Çıdamlı, Kenan Oshan, Ahmet Burak Kömürcü(Dk.86 Yiğit Canayaz)

Gol: Dk.15 Ahmet Burak Kömürcü, Dk.45 İbrahim Çıdamlı, Dk.82 Serhan Önet ,Dk.47-51 Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)

Kırmızı Kart: Dk.73 Zody Moise(Esentepe)

K-PET Süper Lig’de sezona kötü başlayan Doğan Türk Birliği, geçtiğimiz hafta aldığı 5 gollü galibiyetten sonra Esentepe’yi de deplasmanda 5 gollü geçerek, üst üste ikinci galibiyetini alıp çıkışını sürdürdü. Zady Moise’nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Esentepe, 4 puanda kaldı.

7.DK: Ahmet Sönmez’in defans arkasına atılan topla buluşan Aydın kaleci Ali’nin önde olmasını değerlendirmek istedi ve güzel bir aşırtma vuruş yaptı ancak top önce direğe sonra kale çizgisine temas ederek oyun alanına geri döndü.

15.DK: Ali Karal’ın kışa düşen kaleci vuruşunda araya Kenan girdi ve topu Ahmet Burak Kömürcü’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza saha üzerinden düzgün vuruşu boş kaleye top ağlarla buluştu. 0-1

45.DK: Savunma arkasına atılan ara pasında topla buluşan Odi karşı karşıya pozisyonda topu üstten dışarı atarak takımını mutlak bir golden etti.

45.DK: Doğan farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikada İbrahim Çıdamlı, Kenan ile verkaça girdi ve ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Yerden düzgün bir vuruşla sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 0-2

47.DK: Doğan rahatladı. Sağ kanattan Aydın’ın etkili ortasına yakın mesafeden düzgün bir kafa vuruşu yapan Kenan topu ağlara gönderdi. 0-3

51.DK: Doğan atmaya devam ediyor. Yine sağ kanattan gelişen atakta Çağrı Kıral’ın ortasında yakın mesafeden topa dokunan Kenan kendisinin 2. Takımın 4. Golüne imza attı.

73.DK. Esentepe 10 kişi kaldı. Orta sahada Cemal Yaşınses’in yüzüne yaptığı darbeyle Zody , orta hakem Hüseyin Eyyüpler tarafından direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

82.DK: Doğan farkı 5 yaptı. Sağ kanattan Cemal’ın ortasında topla buluşan Kenan, harika bir topuk pasıyla Serhan Önet’e çıkardı. Ceza sahası üzerinden yerden yaptığı düzgün vuruşla farkı 5’e çıkardı. 0-5.