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Doğan dört nala zirveye

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Doğan Türk Birliği, Binatlı deplasmanından galibiyetle dönerek ikinci devredeki ikinci maçını kazanıp, şampiyonluk iddiasını artırdı. Caner Oshan'ın ikinci devrede yaptığı müdahaleler galibiyeti getirirken, Binatlı cephesi maç sonunda hakemden şikayetçi oldu

Doğan dört nala zirveye
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Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Ferhat Tuna, Cemal Sarı

Binatlı: Salih, Burak, Sertaç, Muammer, Jorge, Hüseyin, Victory, Barkın(Abdullah), Dos Santos(Hasan), Zihni, Alaattin(Mustafa)

Doğan Türk Birliği: Cem, Aydın, Serhan, İbrahim(Ali), Raheem, Kenan(Cemal), Sercan, Ahmet, Eko, Okafor, Bayram(Çağrı)

K-PET Süper Lig'de Doğan Türk Birliği, kendisi gibi Leymosun kökenli kulüp olan Binatlı ile deplasmanında oynadığı maçtan aldığı 4 gollü galibiyetle hem çıkışını sürdürdü hem de Mağusa Türk Gücü'nün mağlup olmasından faydalanıp, iyice zirve yarışının içerisine girdi. Binatlı ise ikinci devredeki ikinci mağlubiyetini alarak sıkıntılı bölgede kaldı. 

Binatlı ile Doğan Türk Birliği arasındaki ilk devre keyifli geçerken, önce Okafor 27’de Doğan Türk Birliği’ni öne geçirdi. 0-1 Golden 2 dakika sonra Muammer, 29’da devrenin skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci devre oyunun hakimi Doğan Türk Birliği idi. 53’te Raheem takımını deplasmanda yeniden öne geçirdi. 1-2 Kenan’ın 80’deki golüne 84’te Zihni’nin kendi kalesine attığı gol de eklenince maç 1-4 sona erdi.

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