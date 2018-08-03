Doğan'dan beşi bir yerde

Doğan Türk Birliği yönetimi bugün saat 12:00'de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu lokalinde transferin en büyük bombası olan Çetinkaya'dan transfer edilen Serhan Önet'in de aralarında bulunduğu 5 futbolcuya resmi imzaları attırdı.Okyanus Öndağ, İbrahim Çıdamlı, Cem Dursun Ateş ve Yiğit Can Ayaz imza atan diğer futbolcular oldular.
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