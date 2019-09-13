Doğan'dan açılış farkı

Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan Doğan Türk Birliği, 2019 - 2020 sezonunun açılış maçına farklı bir galibiyetle başladı. Ligin yeni takımı Göçmenköy ilk maçından farklı mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Mustafa Torun

Doğan Türk Birliği: Cem, Serhan, Selim(Kenan), Aydın, Erdinç(Bayram), Sercan, Ahmet, Emek, Weston, Billy(Ali), Diop Babacar

Göçmenköy: Ozan, Laval, Reşit(Salih), Kadir(Fikret), Okoli, Joseph, Kemal(Erin), Ömer, Mevlüt, Mustafa, Rahmi

Nezihi BEYAZ

K-Pet Süper Lig'de ilk hafta açılış maçında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Göçmenköy'ü 4-0 yendi. Dolu tribünler önünde oynanan ve hakemlerin iyi yönetim sergiledikleri maçta Doğan Türk Birliği'nin gollerini Diop Babacar 2, Weston ve Selim Saygı kaydetti.

Dk. 4 Mustafa sağ kanattan indi, Doğan kale içine ortaladı, John topu ıskalayınca Göçmen bir golden oldu.

Dk.7 Weston rakibinden kurtuldu, sol kanattan kale içine ortaladı Diop ayağının içi ile topu ağlara gönderdi. 1-0.

Dk.19 Weston uzaktan serbest vuruş kullandı. Sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-0.

Dk 44 Ömer sağ kanattan topu Doğan kalesine gönderdi. John topu ağlara göndermek isterken Ahmet ayak koyarak topu kornere attı. İlk yarı DTB 2 Göçmen 0 şeklinde sona erdi.

50. Dk. Sağ kanattan Billy ortaladı, arka direk dibinde Selim kafa ile golü attı. 3-0

85. Dk.da Kenan'in pası ile buluşan Diop Babacar skoru belirleyen golü attı 4-0.