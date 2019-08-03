Doğan'da yabancılar imzaladı

Necati KÜLAHLILAR

Yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefi ile sürdüren Doğan Türk Birliği'nde yeni sezon kadrosunda bulunacak olan 3 yabancı futbolcu belli oldu.

Kırgız milli futbolcu Mirlan Murzaev, Billy ile Weston'a, bugün saat 12:00'de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attı.

Billy ve Weston hazırlık maçlarındaki etkili futbolları ve attıkları gollerle dikkat çekmişlerdi. 3 yabancı futbolcunun imza töreninde başkan Bayar Piskobulu, yönetici Andaç Özaydınlık ve futbolcularım menejeri Kaan Kartal da yer aldılar.