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Doğan çocuklarından anlamlı mesaj

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Doğan Tük Birliği Akademi'de eğitim gören çocuklar, “Evde kalın ve ellerinizi sabunla yıkayın.” mesajı verdiler

Doğan çocuklarından anlamlı mesaj

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun ligleri durdurması ve tüm futbol faaliyetlerini askıya almasından sonra futbol eğitimine ara veren Doğan Tük Birliği Akademi'de eğitim gören çocuklar da futbol özlemi ile güzel günlerin gelmesini bekliyorlar.

Virüsün bulaşmaması için “Evde kal” kampanyasına destek veren ve hijyene dikkat çeken Doğan Tük Birliği Akademi'de eğitim gören çocuklar büyüklere önemli mesajlar ilettiler. Çocukların mesajları şöyle:

"Bu önemli günlerde “Evde kalın ve ellerinizi sabunla yıkayın.”  Böylelikle hem kendinizi, hem de sevdiklerinizi korumuş olursunuz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs tehlikesinin geçmesi ve sağlıklı günlerde tekrardan spor yapabilmeyi ve futbol oynayabilmeyi diliyoruz.

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