Doğan bir ilki gerçekleştirdi

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Doğan Türk Birliği futbolumuzda bir ilke imza attı. Doğan Türk Birliği, ülkemizde 2 kişi olan Spor Diyetisyenlerinden Emine Ömerağa'yı kulüp bünyesinde görevlendirdi.

Profesyonel bir futbol kulübünün olmazsa olmazlarından olan spor diyetisyenini kulüp bünyesine katan Doğan Türk Birliği böylelikle bir ilke de imza atmış oldu.

Şu anda Doğan Türk Birliği ile birlikte İzmit Kartepe kampında olan Emine Ömerağa, futbolcuların uyku saatlerinden, içeceklerine, açık büfede yiyeceklerinden, ara öğünlerinde yiyeceklerine kadar programlama yapıyor.