 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Gabira, Görneç'te
Gabira, Görneç'te
6 0
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
22 0
 
El-Sen elektrikleri kesecek
El-Sen elektrikleri kesecek
16 0
Avcılar istediğini aldı
Avcılar istediğini aldı
18 0
Tercihleri Süper Ligimiz
Tercihleri Süper Ligimiz
104 0
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
14 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
37 0
banner82

Doğan bir ilki gerçekleştirdi

banner27

Doğan bir ilki gerçekleştirdi
banner267

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Doğan Türk Birliği futbolumuzda bir ilke imza attı. Doğan Türk Birliği, ülkemizde 2 kişi olan Spor Diyetisyenlerinden Emine Ömerağa'yı kulüp bünyesinde görevlendirdi.

Profesyonel bir futbol kulübünün olmazsa olmazlarından olan spor diyetisyenini kulüp bünyesine katan Doğan Türk Birliği böylelikle bir ilke de imza atmış oldu.

Şu anda Doğan Türk Birliği ile birlikte İzmit Kartepe kampında olan Emine Ömerağa, futbolcuların uyku saatlerinden, içeceklerine, açık büfede yiyeceklerinden, ara öğünlerinde yiyeceklerine kadar programlama yapıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.