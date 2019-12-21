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Doğan, Billy ile zevkten dört köşe

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Doğan Türk Birliği, Hamitköy karşısında 2 kez geriye düştüğü, oldukça zorlandığı maçı yıldızı BillyMicheal sayesinde kazandı. Billy, takımının 4 golüne de doğrudan katkı yaparken, 2 gol, 2 asistle oynadı

Doğan, Billy ile zevkten dört köşe

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa

Engin Akkagün, Hüseyin Özaşık

DTB: Okyanus, Koral, Ali, Ahmet, Kenan, Sercan, Aydın, Serhan(Emek), Billy, Selim(Afün), Babacar

Hamitköy: Tolga, Mert, Taner(Peter), Agit, Oladele, İbrahim(Mahmut), Ömer, Eray(Halil İbrahim), Aksel, Hasan, John

K-PET Süper Ligde zirve hedefindeki Doğan Türk Birliği, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Hamitköy'ü zorlanmasına rağmen 4-3 mağlup ederek, yılı ve devreyi 3 puanla tamamladı.

Doğan Türk Birliği 31 puana yükselerek, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkarken, Hamitköy devreyi 17 puanla, 11. sırada tamamlamayı garantiledi.

Dk 14 Selim'in plase vurulunda top üst direkten döndü.

Dk 15 Ebuka'nın sert şut yan direkten döndü. 

Dk 23 Hasan'ın ceza alanında Ali tarafından düşürülmesine hakem Osman Özpaşa penaltı dedi. Vuruşu kullanan John Ebuka golü attı. 0 1

Dk 34 Billy'nin sağdan ortasında topa iyi yükselen Serhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1 - 1

Dk 39 Aksel'in güzel ara pasına hareketlenen Hasan'ın sağ çaprazdan plase şutu ağlara gitti. 1 2

Dk 42 Hamitköy ceza alanında oluşan karambolde defans ve kaleci Tolga'nın uzaklaştıramadığı topu Billy ağlara gitti. 2 2

Dk 50 Babacar'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aydın'ın şutunda top yan direkten döndü.

Dk 69 Billy soldan pozisyonu zorladı. Düşerken ortasında Babacar ön direkte topa sadece dokundu. 3 2

Dk 71 Billy bu kez sağ çaprazdan ceza alanında topla buluştu. Sert şutunda top ters köşeden gol oldu. 4 2

Dk 90 + 1 Ömer'in düşürülmesi ile kazanılan frikikte Ebuka usta bir vuruşla golü attı. 4 3

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