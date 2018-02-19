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Doğan, Başkentlilerin peşinde

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Doğan Türk Birliği, Başkent ekipleri lider Yenicami ile aynı puandaki ikinci Çetinkaya’yı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Binatlı ise ikinci devredeki düşüşünü sürdürüp zirveden uzaklaşmaya başladı

Doğan, Başkentlilerin peşinde
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Doğan Türk Birliği, Başkent ekipleri lider Yenicami ile aynı puandaki ikinci Çetinkaya’yı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Binatlı ise ikinci devredeki düşüşünü sürdürüp zirveden uzaklaşmaya başladı

K-PET Süper Lig’in dibinde ise Yeni Boğaziçi ile Ozanköy, düşme hattında umut azaltmaya devam etti

Çıkışını sürdüren Türk Ocağı play out hattından da çıkarken, Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu sıralamada gerilemeye devam etti

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Uğur 22 gole ulaşarak, 21 gole gelen John Ebuka’nın önünde liderliğini sürdürdü

Haftanın Takımı: Cihangir

İkinci devreye damga vurmaya başlayan Cihangir bire bir rakibi Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçta takım olarak çok iyi bir futbol sergilerken; aldığı farklı galibiyetle kupa maçı öncesinde rakibine gözdağı verdi

Haftanın Yıldızı: Barine Eko (GAÜ Çetinkaya)

Sezon başından bu yana Çetinkaya’yı sırtlayan isim olmaya devam eden Barine Eko, Yalova karşısında da rakip savunmayı yıpratan isim olurken; attığı iki golle de galibiyeti getirdi

Haftanın Teknik Direktörü:  Derviş Kolcu (Türk Ocağı Limasol)

Türk Ocağı’nda göreve geldikten sonra takıma göze hoş gelen güzel bir futbol oynatan Derviş Kolcu, Gençlerbirliği deplasmanında da takımının farklı galip gelmesini sağladı.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (GAÜ Çetinkaya-Yalova)

Son haftaların formda hakemi Osman Özpaşa, GAÜ Çetinkaya-Yalova karşılaşmasında yardımcılarıyla uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergileyerek iyi bir maç çıkarttı

Haftanın Kare Ası

Raif (Cihangir)

Berkem (Küçük Kaymaklı)

Mehmet Gürlü (MTG)

Remzi (TOL)

Haftanın On Biri

Ali (TOL)

Koral (DTB)

Sami (MTG)

Ahmet Sönmez (DTB)

Mustafa Avcı (TOL) 

Ertan (Cihangir)

Erdinç (GAÜ Çetinkaya)

Uğur Gök (K.Kaymaklı) 

Arif Uysal (MTG)

Offor (Cihangir)

John Ebuka (Yenicami) 

Gol Krallığı:

Uğur (K.Kaymaklı): 22

John Ebuka (Yenicami): 21

Haftanın Sonuçları:

Lefke - Yenicami                                    1 - 2

Küçük Kaymaklı - Yeni Boğaziçi           3 - 1

Baf Ülkü Yurdu - Cihangir                     1 - 4

Mağusa Türk Gücü - Gençlik Gücü       4 - 0

Doğan Türk Birliği - Ozanköy               6 - 1

Gençler Birliği - Türk Ocağı                  0 - 3

Merit Alsancak Yeşilova - Binatlı          2 - 2

GAÜ Çetinkaya - Yalova                        2 - 1

                     

 20.Hafta Programı:

24/02/Cumartesi 15:00

GG-Ozanköy

Yeniboğaziçi- DTB

Binatlı- K.Kaymaklı

Yalova- Merit Alsancak Yeşilova

25/02/Pazar    15:00

MTG-Gençlerbirliği

TOL-BÜY

Cihangir-Lefke

26/02/Pazartesi 18:15

Yenicami-GAÜ Çetinkaya
 

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ

19

12

4

3

43

23

20

40

2.

GAÜ ÇETİNKAYA

19

13

1

5

40

25

15

40

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

19

11

4

4

39

26

13

37

4.

BİNATLI

19

9

7

3

39

27

12

34

5.

KÜÇÜK KAYMAKLI

19

10

1

8

36

33

3

31

6.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

19

7

8

4

24

21

3

29

7.

CİHANGİR

19

7

5

7

33

33

0

26

8.

GENÇLER BİRLİĞİ

19

6

7

6

32

30

2

25

9.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

19

8

1

10

29

28

1

25

10.

BAF ÜLKÜ YURDU

19

5

8

6

36

28

8

23

11.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

19

6

5

8

31

32

-1

23

12.

LEFKE

19

6

3

10

30

35

-5

21

13.

YALOVA

19

5

5

9

34

39

-5

20

14.

GENÇLİK GÜCÜ

19

6

2

11

17

39

-22

20

15.

YENİ BOĞAZİÇİ

19

3

6

10

13

27

-14

15

16.

OZANKÖY

19

2

5

12

15

45

-30

11

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