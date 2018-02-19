Doğan, Başkentlilerin peşinde

Doğan Türk Birliği, Başkent ekipleri lider Yenicami ile aynı puandaki ikinci Çetinkaya’yı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Binatlı ise ikinci devredeki düşüşünü sürdürüp zirveden uzaklaşmaya başladı

Doğan Türk Birliği, Başkent ekipleri lider Yenicami ile aynı puandaki ikinci Çetinkaya’yı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Binatlı ise ikinci devredeki düşüşünü sürdürüp zirveden uzaklaşmaya başladı

K-PET Süper Lig’in dibinde ise Yeni Boğaziçi ile Ozanköy, düşme hattında umut azaltmaya devam etti

Çıkışını sürdüren Türk Ocağı play out hattından da çıkarken, Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu sıralamada gerilemeye devam etti

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Uğur 22 gole ulaşarak, 21 gole gelen John Ebuka’nın önünde liderliğini sürdürdü

Haftanın Takımı: Cihangir

İkinci devreye damga vurmaya başlayan Cihangir bire bir rakibi Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçta takım olarak çok iyi bir futbol sergilerken; aldığı farklı galibiyetle kupa maçı öncesinde rakibine gözdağı verdi

Haftanın Yıldızı: Barine Eko (GAÜ Çetinkaya)

Sezon başından bu yana Çetinkaya’yı sırtlayan isim olmaya devam eden Barine Eko, Yalova karşısında da rakip savunmayı yıpratan isim olurken; attığı iki golle de galibiyeti getirdi

Haftanın Teknik Direktörü: Derviş Kolcu (Türk Ocağı Limasol)

Türk Ocağı’nda göreve geldikten sonra takıma göze hoş gelen güzel bir futbol oynatan Derviş Kolcu, Gençlerbirliği deplasmanında da takımının farklı galip gelmesini sağladı.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (GAÜ Çetinkaya-Yalova)

Son haftaların formda hakemi Osman Özpaşa, GAÜ Çetinkaya-Yalova karşılaşmasında yardımcılarıyla uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergileyerek iyi bir maç çıkarttı

Haftanın Kare Ası

Raif (Cihangir)

Berkem (Küçük Kaymaklı)

Mehmet Gürlü (MTG)

Remzi (TOL)

Haftanın On Biri

Ali (TOL)

Koral (DTB)

Sami (MTG)

Ahmet Sönmez (DTB)

Mustafa Avcı (TOL)

Ertan (Cihangir)

Erdinç (GAÜ Çetinkaya)

Uğur Gök (K.Kaymaklı)

Arif Uysal (MTG)

Offor (Cihangir)

John Ebuka (Yenicami)

Gol Krallığı:

Uğur (K.Kaymaklı): 22

John Ebuka (Yenicami): 21

Haftanın Sonuçları:

Lefke - Yenicami 1 - 2

Küçük Kaymaklı - Yeni Boğaziçi 3 - 1

Baf Ülkü Yurdu - Cihangir 1 - 4

Mağusa Türk Gücü - Gençlik Gücü 4 - 0

Doğan Türk Birliği - Ozanköy 6 - 1

Gençler Birliği - Türk Ocağı 0 - 3

Merit Alsancak Yeşilova - Binatlı 2 - 2

GAÜ Çetinkaya - Yalova 2 - 1

20.Hafta Programı:

24/02/Cumartesi 15:00

GG-Ozanköy

Yeniboğaziçi- DTB

Binatlı- K.Kaymaklı

Yalova- Merit Alsancak Yeşilova

25/02/Pazar 15:00

MTG-Gençlerbirliği

TOL-BÜY

Cihangir-Lefke

26/02/Pazartesi 18:15

Yenicami-GAÜ Çetinkaya



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

