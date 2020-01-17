banner255
banner69
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
3 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
179 0
 
YDÜ rakipsiz
YDÜ rakipsiz
48 0
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
111 0
Okullarda grip salgını hat safhada
Okullarda grip salgını hat safhada
188 0
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
28 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
124 0
banner374

Doğan, Baf’ta ışık saçacak

banner27

Baf Ülkü Yurdu ikinci devre hazırlıklarını Gökmen Davutoğlu yönetiminde sürdürürken, Cihangir ile yollarını ayıran Doğan Işıker ile anlaştı

Doğan, Baf’ta ışık saçacak

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyenBaf Ülkü Yurdu, transfer çalışmalarına ara vermiyor.

Baf Ülkü Yurdu ikinci devre hazırlıklarını Gökmen Davutoğlu yönetiminde sürdürürken, Cihangir ile yollarını ayıran Doğan Işıker ile anlaştı.

Genç kanat futbolcusu Doğan Işıker, yeni takımı ile ilk antrenmanına dün çıkarken, Baf Ülkü Yurdu ile Gönyeli arasında Pazar günü Alpay Volkan Antrenman Sahasında oynanacak olan hazırlık maçında da ilk kez forma giyecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.