Doğan, Baf’ta ışık saçacak

Baf Ülkü Yurdu ikinci devre hazırlıklarını Gökmen Davutoğlu yönetiminde sürdürürken, Cihangir ile yollarını ayıran Doğan Işıker ile anlaştı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyenBaf Ülkü Yurdu, transfer çalışmalarına ara vermiyor.

Baf Ülkü Yurdu ikinci devre hazırlıklarını Gökmen Davutoğlu yönetiminde sürdürürken, Cihangir ile yollarını ayıran Doğan Işıker ile anlaştı.

Genç kanat futbolcusu Doğan Işıker, yeni takımı ile ilk antrenmanına dün çıkarken, Baf Ülkü Yurdu ile Gönyeli arasında Pazar günü Alpay Volkan Antrenman Sahasında oynanacak olan hazırlık maçında da ilk kez forma giyecek.