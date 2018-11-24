Doğan, Baf'ın karizmasını çizdi

Doğan Türk Birliği, Yenicami'ye ilk puan kayıplarını yaptıran takım olan Baf Ülkü Yurdu'nu deplasmanda mağlup ederek, rakibi ile puanlarını eşitledi. Özellikle Erdinç'in eksikliğini hisseden Baf Ülkü Yurdu ise kendi evinde mağlup olmaktan kurtulamadı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

HAKEMLER: Kerem Eran, Ali Akçınar, Ahmet Özkurtuluş

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Joseph, Lawal, Hasan, Ahmet, Berk(DK 67 Fikri), Azat, Mehmet, Tahsin(DK 66 Hürcan), Solomon(DK 84 Ali), İbrahim.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun, Ahmet Sönmez, Raheem, Çağrı, Emek, Bayram(DK 88 Tunahan), Sercan, İbrahim, Aydın, Selim(DK 56 Cemal), Ahmet Burak(DK 83 Ali).

GOL: DK 52 Ahmet Burak(Doğan Türk Birliği)

K-PET Süper Lig'de yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Doğan Türk Birliği, güçlü Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak 18 puana yükselerek, rakibi ile puanları eşitleyip lider Mağusa Türk Gücü ile olan puan farkını yediye indirdi.

Doğan Türk Birliği'ne Baf Ülkü Yurdu karşısında 3 puanı getiren golü penaltı vuruşunda kaleci Erdoğan'dan dönen topu ağlara gönderen Ahmet Burak'tan geldi.

5.DK: Sol kanattan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Azat’ın güzel ortasında Joseph’den önce savunmada Emek son anda topu kornere çeldi.

16.DK: Gelişen ev sahibi Baf Ülkü Yurdu kontra atağında Doğan Türk Birliği savunmasından iyi sıyrılan Joseph’in vuruşunu önce kaleci sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

30.DK: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında ceza alanı içerisinde Ahmet Burak2ın yaptığı kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

31.DK: Sol kanattan başlayan Doğan Türk Birliği atağında İbrahim Çıdamlı’nın ortasında ceza alanı içerisinde yakın mesafeden Ahmet Burak’ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

40.DK: Gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında ceza alanı dışından topun gelişine Ahmet Hatay’ın yaptığı vuruşta top az farkla direğin üzerinden auta gitti.

52.DK: Konuk Doğan Türk Birliği atağında Baf Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan ceza alanı içerisinde Ahmet Burak’a yaptığı hareket sonrası konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Ahmet Burak’ın yaptığı vuruşu Erdoğan ilk hamlede önlese de, topu iyi takip eden Ahmet Burak takımını öne geçiren isim oldu.0-1

69.DK: Azat ile gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında bu oyuncunun ceza alanı içinde yaptığı sert vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

90+5.DK: Gelişen konuk takım Doğan Türk Birliği kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Ali’nin vuruşu Erdoğan’dan dönerken, dönen topa bu kez İbrahim Çıdamlı’nın yaptığı vuruşta top direkten döndü.