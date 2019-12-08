Doğan, Babacar’la pençeledi

Doğan Türk Birliği, Merit Alsancak Yeşilova'yı mağlup ederek çıkışını sürdürürken, rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırdı.Doğan Türk Birliği'nin golünü son haftaların formda golcüsü Babacar attı. Yeşilova'dan Frides son dakikada kırmızı kart gördü

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu

DTB: Cem, Koral, Ali, Ahmet, Kenan, Erdinç(Aydın), Sercan, Selim(Afün), Billy, Weston(Emek), Babacar

MAY: İrfan (Kemal), Memduh, Vakkas, Mejdi, Emin, Frides, Mustafa, Mbah(Hamis), Bill, Esosa, Yasin(Burak)

K-PET Süper Ligin 13. hafta maçında Doğan Türk Birliği, Merit Alsancak Yeşilova'yı, Babacar'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Haftalardan sonra kaybeden Merit Alsancak Yeşilova ise 6. sırada kaldı.

DK 11. Orta sahadan atılan uzun topla buluşan Billy hızla Vakkas'ı geçti. Kaleye gönderdiği topu BabacarDiop ağlara göndererek DTB'ni 1-0 öne geçirdi.

DK. 25, Billy yine sağdan ortaladı. Selim topu kafa ile kaleye gönderdi. Direğe çarpan topu çizgiden Mejdikornere göndererek mutlak gölü önledi.

DK. 40 Billy sağdan ortaladı. Selim topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Kemal yatarak topu yerde kontrol etti.

DK 63. Sağdan gelen ortaya Mbah sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci çıkardı, dönen topu bir kez daha Mbah kaleye gönderdi. Top savunmadan dışarı cıktı.

DK. 80 Esosa pasını Mbah'a verdi, Mbah sert vurdu, top dışarı gitti.

Dk 86 Hamis'in pasını Yasin dışarı gönderdi.

DK 88 Esosa'nin pasını boş kaleye dışarı gönderen Emin golü kaçırdı.

DK 90 Frides hakemden Koral'a yaptığı hareket nedeniyle direk kırmızı kart görürken, maç da 1-0 sona erdi.

(Foto: Özgür GÖKSEL)