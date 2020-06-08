banner411
banner69
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
293 0
27 0
 
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
22 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
18 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
28 0
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
73 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
181 0
banner460

Doğan 4 günde 3 maç yapacak

banner27

Doğan Türk Birliği, teknik direktör Caner Oshan yönetiminde hazırlılarını sürdürürken, 4 günde 3 hazırlık maçı yapacak

Doğan 4 günde 3 maç yapacak

Özgür GÖKSEL

Doğan Türk Birliği, teknik direktör Caner Oshan yönetiminde kalan 8 maçın hazırlılarını sürdürürken, hazırlık maçlarına başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti. Doğan Türk Birliği de 4 günde 3 hazırlık maçı yaparak, hazırlıklarını sürdürecek.

Doğan Türk Birliği’nin 9, 10 ve 12 Haziran’da Saat 18:00’de oynayacağı maçların programı şöyle:

Binatlı – DTB, Üner Berkalp Stadı

Gençlik Gücü – DTB, Okullar Sahası

DTB – GHE, Piabella Sahası

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.