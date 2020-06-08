Doğan 4 günde 3 maç yapacak

Doğan Türk Birliği, teknik direktör Caner Oshan yönetiminde hazırlılarını sürdürürken, 4 günde 3 hazırlık maçı yapacak

Özgür GÖKSEL

Doğan Türk Birliği, teknik direktör Caner Oshan yönetiminde kalan 8 maçın hazırlılarını sürdürürken, hazırlık maçlarına başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti. Doğan Türk Birliği de 4 günde 3 hazırlık maçı yaparak, hazırlıklarını sürdürecek.

Doğan Türk Birliği’nin 9, 10 ve 12 Haziran’da Saat 18:00’de oynayacağı maçların programı şöyle:

Binatlı – DTB, Üner Berkalp Stadı

Gençlik Gücü – DTB, Okullar Sahası

DTB – GHE, Piabella Sahası