Doğan 4 günde 3 maç yapacak

Özgür GÖKSEL
Doğan Türk Birliği, teknik direktör Caner Oshan yönetiminde kalan 8 maçın hazırlılarını sürdürürken, hazırlık maçlarına başlayacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti. Doğan Türk Birliği de 4 günde 3 hazırlık maçı yaparak, hazırlıklarını sürdürecek.
Doğan Türk Birliği’nin 9, 10 ve 12 Haziran’da Saat 18:00’de oynayacağı maçların programı şöyle:
Binatlı – DTB, Üner Berkalp Stadı
Gençlik Gücü – DTB, Okullar Sahası
DTB – GHE, Piabella Sahası