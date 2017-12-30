Dizel motor MTG

K-Pet Süper Lig'de15. hafta mücadelesinde Yalova ile Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yalova’nın ilk devresini önde tamamladığı mücadele 3-2 konuk Mağusa Türk Gücü'nün üstünlüğünde sonuçlandı.

Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arif, 52. dakikada Samuel ve 83.dakikada Halil Turan kaydetti. Yalova'nın gollerini ise 31 ve 36. dakikalarda Pamboe attı. Halil Turan penaltı vuruşundan yararlanamadığı mücadelenin 79. dakikasında Yalova'dan Uche, 90+4. dakikasında ise Mağusa Türk Gücü'nden Adil çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın tamamlanmasının ardından yaşanan olaylarda hakemler darp edildi. Bu galibiyetle Mağusa Türk Gücü puanını 20'ye yükseltirken, Yalova 15 puanda kaldı.

