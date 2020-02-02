Dizel motor Kaymaklı

Küçük Kaymaklı, Düzkaya karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı kazanarak, maçı kazandı. Kaymaklı’nın goller,n,Okafor penaltıdan, Osita ve Bahadır penaltıdan kaydetti. Düzkaya’nın golleri ise Keita ve Binya’dan geldi. Maçın hakemi Fehim Dayı, doğru penaltı kararları vermesine rağmen maç sonunda Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu’nun yoğun tepkisine maruz kaldı

Stad:Şht Hüseyin Ruso.

Hakemler:Fehim Dayı,Emine Yarkın,Fatih Bardakçıoğlu,Ahmet Özkurtuluş

Küçük Kaymaklı:Salih,Berkem,Taner,Bahadır,Dıabone,Mehmet Öztürk(Hüseyin)Yusuf(Mehmet Göçben),Barkın,Mehmet Koyuncu(Emre),Okafor,Osita.

Düzkaya:Ali,Ahmet Temel,Ahmet Karal,Binya(Hasan),Yannıck(Bekir),Mehmet (Mustafa)Okan,Talat,Uğur,Yunus,Keita.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi 17. hafta müsabakasında karşılaşan Küçük Kaymaklı ve Düzkaya takımları arasındaki maçta, ev sahibi takım 0-2 geriye düşmesine rağmen, 3-2 galip gelmesini bildi. Konuk ekip Düzkaya daha istekli başladığı karşılaşmada iki farklı öne geçmesine rağmen, ikinci yarıdaki Küçük Kaymaklı'nın etkili oyunu ve Okafor'un iş bitiriciliğine karşı koyamayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Küçük Kaymalı almış olduğu bu galibiyetle puanını 29'a çıkarırken, Düzkaya ise 11 puanda kaldı.Maçın bitiş düdüğünden sonra, Düzkaya futbolcusu Talat, maçın orta hakemi Fehim Dayı tarafından ikinci sarı karttan, kırmızı kart gösterilerek cezalandırıldı.

30. dakikada soldan gelişen Düzkaya atağında Keite önündeki defans oyuncusundan sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutla takımını 0-1 öne geçirdi.

42. dakikada yine soldan ani gelişen atakta rakibini üçe bir yakalayan Düzkaya’da top müsait pozisyondaki Keita'ya geldi.Bu futbolcunun yerden vuruşu filelere gidince skor 0-2 oldu.

44. dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında Okafor ceza alanı içerisinde Okan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi, atışı kullanan Okafor durumu 1-2 yaptı.

67. dakikada Küçük Kaymaklı defansının yapmış olduğu büyük hatayla kaleciyle karşı karşıya kalan Keita'nın vuruşunu kaleci Salih önledi.

70.dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Osita topu rakibinden kurtardıktan sonra yaklaşık yirmibeş metreden çektiği sert şutla skora dengeyi getirdi2-2.

90. dakikakada günün başarılı ismi Okafor ceza alanı içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi, atışı kullanan Bahadır maçın skorunu belirledi 3-2.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

