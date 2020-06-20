Dizel motor Dumlupınar

K-PET Birinci Ligde pandemi süreci sonrasında 23. Hafta maçları dün oynandı. Mormenekşe Cemal Balses Stadında oynanan maçta gülen taraf ise konuk Yonpaş Dumlupınar oldu.
Mustafa Öztugay, İbrahim Katmer, Halil Erdem Canaloğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresinde Mormenekşe Abbas’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, devre Emre’nin golüyle 1-1 sona erdi.
İkinci devrede Hüseyin Kayalılar’ın penaltı ve Özgür Ongun’un golleriyle Yonpaş Dumlupınar maçı 1-3 kazandı.
8 futbolcusu sarı kart gören Yonpaş Dumlupınar 49 puana yükselirken, Mormenekşe 32 puanda kaldı. Maç sonunda çıkan olayları ise araya girenler ve güvenlik güçleri önledi.