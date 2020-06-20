banner411
banner69
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
12 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
61 0
 
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
86 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
99 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
186 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
33 0
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
146 0
banner460

Dizel motor Dumlupınar

banner27

Yonpaş Dumlupınar zorlu Mormenekşe deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanarak ikinci sıradaki yerini pekiştirirken, Mormenekşe play out tehlikesi yaşamaya başladı. Maçtaki tüm goller Dumlupınar futbolcularından geldi

Dizel motor Dumlupınar

K-PET Birinci Ligde pandemi süreci sonrasında 23. Hafta maçları dün oynandı. Mormenekşe Cemal Balses Stadında oynanan maçta gülen taraf ise konuk Yonpaş Dumlupınar oldu.

Mustafa Öztugay, İbrahim Katmer, Halil Erdem Canaloğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresinde Mormenekşe Abbas’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, devre Emre’nin golüyle 1-1 sona erdi.

İkinci devrede Hüseyin Kayalılar’ın penaltı ve Özgür Ongun’un golleriyle Yonpaş Dumlupınar maçı 1-3 kazandı.

8 futbolcusu sarı kart gören Yonpaş Dumlupınar 49 puana yükselirken, Mormenekşe 32 puanda kaldı. Maç sonunda çıkan olayları ise araya girenler ve güvenlik güçleri önledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.