Dizel motor Dörtyol

K-PET Birinci Ligde 22. haftada Muharrem Döveç Stadında oynanan Çanakkale – Dörtyol maçını deplasman ekibi Dörtyol, 3-1 kazandı.

Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçın ilk devresini ev sahibi Çanakkale, Ali Uygar’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrenin 75. Dakikasına kadar 1-0’ı koruyan Çanakkale, bu dakikadan sonra rakibine teslim oldu. Son 15 dakikada tempo yükselten Dörtyol, 75’te Osman ile 1-1 eşitliği yakalarken, 80’de Çağdaş’ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 1-2 Maçın skorunu ise 89’da penaltıdan Ayberk belirledi. 1-3