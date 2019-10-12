Dizel Girne

Girne Halk Evi, Esentepe karşısında geriye düştüğü maçı ikinci devrede çevirerek ikinci galibiyetini aldı. Vurkan’ı kırmızı kart gördüğü Esentepe ise hakem Mehmet Sezener’e büyük tepki gösterdi. Maç sonunda olaylar çıktı

K-PET Birinci Ligdeki kırmızı beyazlı 2 Girne ekibinin mücadelesinde gülen Girne Halk Evi olurken, galibiyeti koruyamayan Esentepe düşüşünü sürdürdü.

Mehmet Sezener’in yönettiği Mete Adanır Stadındaki maçın ilk devresine 2 takım da hızlı başlarken, genelde Esentepe daha etkili olan taraftı.

Maçın 14. Dakikasında Girne Halk Evi Cemal Yaşinses ile 1-0 öne geçerken, Esentepe 25’te Mahmut, 35’te ise Kağan’ın golleriyle devreyi önde tamamladı. 1-2

İkinci devrenin 54. dakikası maçın kırılma anı oldu. 54’te Vurkan’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan Esentepe karşında Girne Halk Evi, 55’te skoru Mustafa Çiçekli 2-2 yaptı. 62. dakikadaYiğit Can skoru belirleyen golü kaydetti.