Dizel Girne

K-PET Birinci Ligdeki kırmızı beyazlı 2 Girne ekibinin mücadelesinde gülen Girne Halk Evi olurken, galibiyeti koruyamayan Esentepe düşüşünü sürdürdü.
Mehmet Sezener’in yönettiği Mete Adanır Stadındaki maçın ilk devresine 2 takım da hızlı başlarken, genelde Esentepe daha etkili olan taraftı.
Maçın 14. Dakikasında Girne Halk Evi Cemal Yaşinses ile 1-0 öne geçerken, Esentepe 25’te Mahmut, 35’te ise Kağan’ın golleriyle devreyi önde tamamladı. 1-2
İkinci devrenin 54. dakikası maçın kırılma anı oldu. 54’te Vurkan’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan Esentepe karşında Girne Halk Evi, 55’te skoru Mustafa Çiçekli 2-2 yaptı. 62. dakikadaYiğit Can skoru belirleyen golü kaydetti.