Dizdarlı oy birliği ile başkan

Çetinkaya'da olağan üstü genel kurul dün akşam kulüp lokalinde yapıldı. Hasan Macila'nın divan başkanlığını yaptığı Divan Kurulunda Ferdinç Kılıç ile Tarık Müftüzade sekreterlik görevlerini üstlendi. Dr Bülent Dizdarlı'nın 15 kişiden oluşan yönetim kurulu, üyelerin oy birliği ile göreve getirilirken, Dizdarlı da kulübün yeni başkanı oldu. Haysiyet Divanı şu isimlerden oluştu: Ali Kösezade, Hasan Macila, Cemal Bulutoğluları, Hasan Hıdıroğluları be Ömer Arhun" Çetinkaya yönetim organı, Kermiya'daki tesislerine taşınacak. Kulübün şimdiki lokalinin öldüğünü yer kapanmayacak. Lokal tarihi bir yerdir. Öyle kalmaya devam edecek. Çetinkaya'nın mülkiyeti çoğalacak.