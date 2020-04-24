Dizdarlı: Lig Çetinkayasız da oynanır

Bülent Dizdarlı, Sağlık ve Bilim Kurulundan her şey tamam denirse, çıkacak olan kararı biz değerlendiririz. Ama şu anda olumlu yanıt gelse de şahsen ben hayır derim. Çünkü bir pandemi hastanemiz bile yoktur. Çetinkaya küme düşecekse de düşecek. Lig Çetinkayasız da oynanır.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya kulüp başkanı Bülent Dizdarlı, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sezonun tamamlanması gerektiğini söyledi.

Bülent Dizdarlı’nın açıklamaları şöyle:

“Futbolcular kişisel sağlığı konusunda da özgürdür. Çetinkaya futbolcuları da ortak bir görüşme gerçekleştirerek oynamama kararı aldılar. Benim düşüncelerim de ortadadır. Ben futbol oynamak istemeyen futbolculara, zorla futbol oynatamam.

Sağlık ve Bilim Kurulundan çıkacak olan kararı değerlendirerek, Çetinkaya yönetimi olarak kararımızı veririz. Her şey tamamdır denirse, biz de bu kararı değerlendiririz. Devletin bize vereceği katkıya göre de hareket ederiz. Ama şu anda olumlu yanıt gelse de şahsen ben hayır derim. Çünkü bir pandemi hastanemiz bile yoktur.

Ülkemizde çok iyi spor hekimleri, uzmanları var. Ligin Yaz aylarında oynanmasının uygunluğunu onlara danışırım. Maçlar gece bile oynanacak olsa insan fizyolojisinin yeterliliğini bilemem. Bu uzmanlardan bilgi alırım.

Lige devam etmeme kararı alırsak ben istifa eder, genel kurula giderim. Lige devam etmek isteyen varsa gelir başkan olur ve lige devam eder. Genel kurul bana onay verirse, lige devam etmeyiz. Her takım gibi biz de küme düşeriz.

Kimse de üzülmesin. Lig Çetinkayasız da oynanır. Çetinkaya elbet bir gün küme düşecekti. O sene de bu sene olur. Ben futbol liglerinin tescil edilmesine de itiraz etmem. Bunu fikstür avantajımıza rağmen söylerim. Çünkü önceliğimiz sağlıktır.”