Dizdarlı: Kavgam daha büyük olur

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya’nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda Dr Bülent Dizdarlı, kulüp başkanlığından istifa etmişti.

Dr Bülent Dizdarlı, genel kurulda yaptığı konuşmada sürecin başından itibaren savunduğu görüşlerini yinelerken, bunun mücadelesini vereceğini de şu sözlerle açıkladı:

“Başkanlık sonrasında çok daha rahat hareket edeceğim. Bir kulüp ve camianın sorumluluğunu taşımadan kavgam daha büyük olacak.

Başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile sağlık konusunda kavgasını büyüteceğim.”