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Dizdarlı: Göğüs reklamsız tek takım Çetinkaya

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Dr. Bülent Dizdarlı, Çetinkaya sempatizanlarına yönelik açıklamalarda bulunurken, göğüs reklamı hala boş olan tek takım olduğuna dikkat çekti

Dizdarlı: Göğüs reklamsız tek takım Çetinkaya

Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, Çetinkaya sempatizanlarına yönelik açıklamalarda bulunurken, göğüs reklamı hala boş olan tek takım olduğuna dikkat çekti.

Dr Bülent Dizdarlı’nın açıklamaları şöyle:
“Doksan yıllık tarihinde her zaman rekorlar kırmış Çetinkaya Türk Spor Kulübü bu kez ters bir rekor kırma yolunda 9 maçta 0 puan toplamışken, Mehmet Bolkan ve ekibinin gayretleri ile toparlanan futbolcularımız sayesinde bunun önüne geçilmiştir.
Her şey bitti mi? Tabii ki hayır.Şimdi daha çok emek daha çok maddi kaynak gerek.

90 yıllık maziye sahip Çetinkaya Süper Ligde göğüs reklamı hala boş olan tek takımdır.

Kime gitsek olumlu cevap almamaktayız. Bu arayış sürmektedir. Ama beklemekle olmaz iş başa düşmüştür.Her Çetinkayalı bu camianın ayakta kalması için gerekeni yapmalıdır.

Kulüp binamızda kaban ve sweatshirtlerimizin satışı devam etmektedir. İlginizin devamını rica ediyorum.İktisat bankası banka hesabımıza bağış yapılabilir.İlginize teşekkürler.”

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