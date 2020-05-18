Dizdarlı genel kurulu resmen açıkladı

Dr. Bülent Dizdarlı, ligden çekilip çekilmemesi görüşününde onaya sunulacağı Çetinkaya Türk Spor Kulübü genel kurulunu resmen açıkladı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Dr. Bülent Dizdarlı, dün gazetemizde yayınlanan haberde yayınlanan olağan üstü genel kurul kararını resmen açıkladı.

Dr. Bülent Dizdarlı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Futbol Federasyonunun sezonun kalan kısmını yaz ayları içinde oynatma tavrına karşın, Çetinkaya Türk Spor Kulübü genel kurulu, olağanüstü olarak, aşağıdaki gündem konusunu tartışıp karara bağlamak adına 30 Mayıs 2020 tarihinde Saat 18.00 de toplanacaktır. Üyelerin katılımı özlenir.

Gündem 1- Saygı Duruşu 2- Başkanın konuşması 3- Üyelerin isteklilerinin konuşması, 4- Çetinkaya Türk Spor Kulübünün ligden çekilip çekilmemesi konusunda oylamanın yapılması.”