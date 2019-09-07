Dizdarlı: Futbolumuzun için devlet politikası olmalı

Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, futbolumuz ve Çetinkaya ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunurken, futbolumuzun için bir devlet politikası olması gerektiğine, beş yıllık bir planlama yapılmasına ve her kulüpte 23 yaş altı futbolcular kontenjanlarının yer alması gerektiğine vurgu yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, futbolumuz ve Çetinkaya ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

Dr Bülent Dizdarlı'nın değerlendirmeleri şöyle:

"KTSYD Kupasını kazanmamız bize iyi bir motivasyon oldu. Bu yıl özelde Çetinkaya' da ama genelde spor camiası ve hatta tüm spor branşlarında maddi sıkıntı bulunmaktadır.

Ayni sıkıntı biz Çetinkaya olarak yaşıyoruz. Ancak hiçbir sporcumuzu mağdur etmeden bu sezonda tamamlamak ve planlamak üzereyiz. Tüm kulüplerin alması gereken tedbirlerin olduğunu düşünüyoruz.

Çünkü futbol marketing olayıdır. Ama bu bizdeki olay sanki profesyonel dizayn edilmiştir.

Halbuki Amatör marketing olarak düzenlenmesi gerekiyor. Futbolculara esir muamelesi yapıyoruz. Bir futbolcu takımdan ayrılmak istediği zaman kulüpten ayrılamıyor. Bonservis bedelleri anormal yüksektir. Yabancı kontenjanı sınırlı olmasından dolayı yabancıların maliyetleri çok yüksektir. Halbuki biz spor camiası olarak tanımamış bir ülkedeyiz.

Aksine belki 22 yaş altı veya 23 yaş altı diye belli bir periyot ve düzen içerisinde bu tip oyuncuların da ekstra oyuna girmelerini sağlayacak statüde ligin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş üç beş yıl içerisinde de yabancı statüsünün kaldırılmasını düşünüyoruz. Tabii ki bu uygulama için KTFF ve Kulüpler Birliği ile konuşmak gerekir.

Beş yıllık bir planlamadan sonra kulüplerin alt yapıya yönelmeleri gerekmektedir. İşte görüyoruz. Gazetelerde her gün gençlerimizin kötü alışkanlıklara yöneldiğini okuyoruz. Bunun da önüne geçilmesi için kulüplerimizin alt yapıya daha çok önem vermelidir. Ama alt yapıdaki sporcular da bilecek ki eğer biraz gayret gösterirse A takımda oynayacak.

Ülkemizde maalesef bir spor politikası yoktur. Spor politikası şarttır. Bu alanda emek sarf eden bir çok insan vardır. Ama spor politikamız olmadığı için boşa kürek çeker gibiyiz.

Ortalıkta çok büyük paralar dönmesine rağmen bir şeye varamıyoruz.

Düşünün ki bir buçuk iki milyon bütçeli kulüpler şampiyonluğu kazanırlar ama kazandıklarının ertesi günün ne olacağını bilmezler. Bu ciddi bir problemdir.

Dışa açılım çok önemlidir. Biz Çetinkaya olarak bu konuda ayrı bir misyon üstlendiğimizin farkındayız. Çünkü biliyorsunuz KOP'un eski üye kulüplerinden olmamız sıfatıyla Kıbrıs Türk futbolunun önünü açmak içinde olmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken de hiç bir zaman tek başımıza olmamalıyız. Sadece KOP'la değil, KTFF ve Kulüpler Birliği ile hep birlikte yapmamız gerekiyor

Sürüden ayrılmadan hep birlikte Çetinkaya önderliğinde demeyeceğim ama Çetinkaya'nın itici iğne olarak kullanılması gerekmektedir. Futbolumuzda beş yıllık plan yapılması gerekir.

Dizdarlı inanın ki şu an bile futbolumuzun için bir devlet politikası yoktur. Beş yıllık bir planlama yapılması şarttır. Bunun yapılmasını bekliyoruz. Her kulüpte 23 yaş altı futbolcular kontenjanlarının yer alması gerekir. Aksi takdirde hiç bir zaman bu çocuklara yer bulamayabiliriz.

Ligde ve kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Çetinkaya camiasının şu an algısı sadece kupaya asılacağımızı yönündedir. Ama ara transferde kadromuzu biraz güçlendirirsek ligde de iddia neden olmasın. Ligi zorlayacak bir kadromuz vardır.

Ama bunu daha üst birkaç tık yukarı çekmek için transferlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. KTSYD Kupasını kazanırken gördük. Açıkca maddi kaynak isteyen şeyler var. Çetinkaya çok büyük bir camiadır ama maalesef sponsor bulmakta zorlanıyoruz.

Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Sponsor arıyoruz. Küçük sponsorlarımız var ama böyle gelirimiz azdır. Büyük sponsor bizimle olsa mutlaka çok daha başarılı oluruz.

Saha sıkıntısı büyük sorun

Bu yıl Lefkoşa'da Süper Lig takımlarının artması sonucunda Lefkoşa Atatürk Stadını dört takım kullanacak. Saha zeminin de bozulacak.

Kendi sahamız olan Metehen Sahasına tribün yapılması için müracaat yaptık. Fakat Spor Dairesi bir kaç sezon sonra yapılabileceğini bize söyledi. Bir an evvel tribünlerimiz yapılırsa maçlarımızı kendi sahamızda oynanır.