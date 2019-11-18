Dizdarlı: Çetinkaya kötü durumda değildir

Çetinkaya’da ilk galibiyetin alınmasının sevinci yaşanırken, başkan Bülent Dizdarlı, Çetinkaya'nın, camia olarak sanıldığı gibi kötü durumda olmadığını söyledi

Çetinkaya’da, K-PET Süper Ligin 10. haftasında ilk galibiyetin alınmasının sevinci yaşanırken, başkan Bülent Dizdarlı,

Bülent Dizdarlı'nın açıklamaları şöyle:

"Sevgili Çetinkaya’lılar;

Geçtiğimiz gün sadece bir maç kazandık. Sevindik ama yetmez. Çetinkaya, camia olarak sanıldığı gibi kötü durumda değildir.

Pazar günü sabah saatlerinde Metehan tesislerindeki alt yapı turnuvasını görmenizi isterdim. 150 çocuğumuz var. Yeni çocuklar bize katılmak istiyor. Bunun için nerdeyse torpil mekanizmasını çalıştırıyorlar. Genç takımımız ilk kez bu yıl disiplinli bir takım oldu. Seyretmesi keyif veriyor. Dün sahanın yıldızlarından Batuhan, Kani, Söker gibi oyuncular altyapı seviyelerinden A takıma geldi. Yolda en az 3 tane daha aynı kalitede oyuncu var. Büfemizi de en geç 10 gün içinde yeniden açacağız.

Dediğim gibi sadece A takımımız kötü sonuçlar alıyor. Dünkü galibiyetle birlikte umarım bu mağlubiyetlere bir son verdik ama destek şart, devre arası transfer şarttır. Daha önce duyurmuştum. Salı akşamı saat 19:00'da kulüp binamızda kalbi Çetinkaya için atan herkesi ama herkesi (kırgın dargın olanlar dahil) bekliyorum.

Bir karar vereceğiz. Ya bu takımı kümede tutacak maddi kaynağı bulacağız ya da efsanenin, efsaneliğini bitireceğiz. Bunu başkaları değil biz Çetinkayalılar yapacağız. Salı akşamı saat 19:00 da hisar üstünde buluşmak üzere."