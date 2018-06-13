Dizdarlı aday değil

Dr. Bülent Dizdarlı, Çetinkaya’ya başkan olacağı yönündeki iddiaları yalanladı

Girne Amerikan Üniversitesi'nin yeni dönemde Çetinkaya Kulübü’ne desteğini çekeceğini açıklaması ve başkan Asım Vehbi'nin de aday olmayacağını belirtmesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık arayışı başladı.

Adı başkan adayı olarak anılan kulübün önemli isimlerinden ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile bu iddiaları reddetti. Bülent Dizdarlı açıklamasında, yoğun çalışma temposu nedeniyle başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını ifade ederken, ihtiyaç olması halinde bir sonraki yıl başkan olarak görev alabileceğini vurguladı.