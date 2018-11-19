Diz sakatlıkları moral bozdu

K-PET Ligleri’nde 9. hafta maçlarında futbolcuların yaşadığı diz sakatlıkları üzüntüye neden olurken, moralleri bozdu.

Yenicami – Baf Ülkü Yurdu maçında Yenicami futbolcusu Erbay Bertiz, Doğan Türk Birliği – Lefke maçında Doğan Türk Birliği futbolcusu Hasan Kanlı ve Yonpaş Dumlupınar – Akova maçında Dumlupınar futbolcusu Ümit Genç dizlerinden sakatlandılar.

Her 3 futbolcunun da durumları çıkacak olan MR sonuçlarına göre kesinlik kazanacak olmasına rağmen 3’ünün de çapraz bağlarının kopmasından korkuluyor.