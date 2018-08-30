“Disiplinsizliğe prim vermeyeceğiz”

Gençler Birliği kulüp başkanı İlker Züğürt, başarıya odaklanmış bir ekip olarak disiplinsizliğe prim vermeyeceklerini açıkladı

K-PET Süper Lig'de zorlu bir sezona hazırlanan Gençler Birliği'nde kulüp başkanı İlker Züğürt, Gençler Birliği'nde yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

İlker Züğürt'ün açıklaması şöyle:

"Son haftalarda L. Gençlerbirliği yönetimi ve camiası olarak spor medyasında sık sık gündeme gelen konularla ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Gerek yönetim içerisinde gerekse de futbolcular ve teknik heyet arasında bir takım huzursuzlukların olduğu hususunda yayınlar yapılmaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bizim de diğer kulüplerde olduğu gibi büyütülmemek kaydı ile zaman zaman ufak tefek sorunlarımız olmakla beraber bu sorunlarımızı kendi bünyemiz içerisinde çözümlemekte ve yolumuza devam etmekteyiz.

Diğer taraftan şunu da belirtmek isterim ki ben ve ekibim yönetime geldikten sonra bir önceki sezondan kalan futbolcu alacaklarının tamamını son maçlarda hak ettikleri primler de dahil hepsini ödedikten sonra sezonu açtık. Ancak Sinan Öğüt isimli futbolcumuz yeni sezonda kendisine sunduğumuz maaş ve diğer ödenekler dışında fazladan bir takım haklar daha talep edince takım içerisinde sağlamaya çalıştığımız eşitliği bozacağı düşüncesi ile reddettik. Ancak buna mukabil asbaşkanımız Rifat Berkel bey tamamıyle kendi insiyatifi ile Sinan Öğüt'e istediği hakları verebilmek için imkanlar yaratmış fakat söz konusu futbolcumuz kendisinin takımdan ayrılmak istediğini belirterek önceden talep ettiklerini reddetmiş ve kısa bir süre antremanlara katılmamıştır.

Bilahare bir kaç gün sonra tamamıyle kendi insiyatifi ile tekrar antremanlara başlamış ve önceden Rifat beyin kendisine sunduğu teklifleri kabul edebileceğini söylemiştir. Ancak bu kez yönetim olarak yapılan bu teklifin ortadan kalktığını ve diğer futbolculara sağlanan olanaklar ne ise aynen kendisine de uygulanacağı bildirilmiştir. Sinan Öğüt'ün takım içerisindeki bu dengesiz tavırları takım motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Bazı futbolcular, başta da takım kaptanımız ve kalecimiz Ali Aydemir etkilenmiş olacak ki her iki futbolcumuz da geçtiğimiz gün çalışmalara katılmamış ve akabinde de basından Ali Aydemir'in futbolu bıraktığını öğrendik. Her iki futbolcumuzun kulübümüze karşı ortaya koydukları bu tavrı değerlendirmek için yönetim kurulumuz 29 Ağustos tarihinde toplanmış ve tüm olguları değerlendirdikten sonra her iki futbolcumuzu da süresiz kadro dışı bırakmıştır.

Değerli basın mensupları yönetime geldiğimiz 20 Haziran 2018 tarihinden bugüne kadar gerek yönetimimiz içerisinde gerekse futbolcu ve teknik kadromuz içerisinde her hangi bir uyumsuzluk veya huzursuzluk söz konusu değildir. Yönetimimiz dimdik ayaktadır. Takımımızın yeni sezonda hak ettiği yerde olabilmesi için teknik kadro ile kollektif bir ruh içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi başarıya odaklanmış bir ekip olarak çalışmalarımıza devam ederken bireysel ve takım olarak asla disiplinsizliğe prim vermeyeceğimizi belirtmek isterim.