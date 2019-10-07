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Disiplinlikler çoğalıyor

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Disiplinlikler çoğalıyor
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Yonpaş Dumlupınar ile Mesarya arasında gerçekleşen U21 1. Lig maçında Yonpaş Dumlupınar’ın antrenörü Talat Şentürk, hakemlere yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehditlerinden dolayı Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova arasında gerçekleşen K-Pet Süper Lig maçında Merit Alsancak Yeşilova’nın futbolcusu Burak Koçar, rakip takım tribününe yönelik kişilik haklarına saldırı fiilinden dolayı Disiplin Kuruluna sevk edilirken, Cihangir de taraftarlarının, Merit Alsancak Yeşilova futbolcusuna yönelik küfürlü söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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