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Disiplinlikler belirlendi

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Liglerde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda yaşanan olaylarla ilgili Disiplin Kuruluna sevk edilecekler belirlendi

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Disiplinlikler belirlendi
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KTFF Soruşturma Mercii, liglerde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda yaşanan olaylarla ilgili Disiplin Kuruluna sevk edilecekleri belirledi.

KTFF Soruşturma Merciinin aldığı kararlar şöyle:

“Dörtyol ile Geçitkale arasında yapılan BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçında, Dörtyol’un yarattığı saha olayları ile Dörtyol futbolcusu Ali Özay Çelik'in rakip takım oyuncusuna yönelik darp eyleminden ötürü, Dörtyol ve Ali Özay Çelik, Disiplin Kuruluna sevk edildiler.  

Gençlik Gücü ile Girne Halk Evi arasındaki Süper Lig maçında, Gençlik Gücü futbolcusu İltaç Keçeli rakip takım yöneticisine, Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz ise rakip takım oyuncusuna yönelik saldırı fiillerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.  

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