Disiplinlik oldular

Karşıyaka – Mesarya karşılaşması ile ilgili olarak, Karşıyaka kulübü, Karşıyaka malzemecisi Mehmet Cemal Konyalıoğlu ve Mesaryayöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu Disiplin Kurulu’na sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci K-Pet 1. Lig ‘A’ takımlar kategorisinde Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda oynanan Karşıyaka – Mesarya karşılaşması ile ilgili olarak, Karşıyaka kulübünü, Karşıyaka malzemecisi Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nu ve Mesarya yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu’nu Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Hakemlerin maçı bitirmesinin ardından soyunma odasına gittiği sırada Karşıyaka malzemecisi Mehmet Cemal Konyalıoğlu, hakemlere yönelik darp girişimi, kişilik haklarına saldırı, küfür ve tehdit eylemlerinden dolayı, Karşıyaka taraftarlarının maç boyu yapmış olduğu eylemler ve saha olayları sebebiyle de Karşıyaka kulübü Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Aynı karşılaşmada Mesarya yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu, hakeme yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edildi.