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Disiplin Kurulunun affı yok

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Disiplin Kurulunun affı yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu,Tatlısu Seracılar– Dipkarpaz KTFF U15 ligi 1. Grup maçında, Dipkarpaz başkanı Kerem Sünmez’ehakeme yönelik sözlerinden dolayı 90 gün cezaverdi.

Disiplin Kurulu, ayrıca Ergin Şahdur Stadında; Karşıyaka ile Mesarya arasında oynanan K-PET I. Lig maçı ile ilgili olarak Karşıyaka ve Mesarya yöneticilerine ceza verdi.

Hakemlerin maçı bitirmesinin ardından soyunma odasına gittiği sırada Karşıyaka malzemecisi Mehmet Cemal Konyalıoğlu’na, hakemlere yönelik darp girişimi, kişilik haklarına saldırı, küfür ve tehdit eylemlerinden dolayı 3 maç, Mesarya yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu, hakeme yönelik sözlerden dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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