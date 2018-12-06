Disiplin Kurulu’nun affı yok

Disiplin Kurulu, Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü maçından sonra yaşanan olaylara karışanlara ağır cezalar verdi. 4 futbolcu toplam 26 maç ceza verildi.
DTB futbolcularından Emek Kırılmaz 12 maç, Ali Savaşan 3 maç ceza aldı. MTG fizyoterapisiti Oğuzhan Karabulut 10 maç, futbolcu Ufuk Şimşek 8 maç, Mehmet Gürlü, 3 maç ceza aldı. Sahaları kapatılan her 2 kulübe 5,000'er TL para cezası verildi.
Maraş – Bostancı Bağcıl U21 maçında oyundan ihraç edildikten sonra 1. yardımcı hakemi darp eden Bağcıl futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla’ya 25 maç ceza verildi. Kavga çıkaran Küçük Kaymaklı U17 futbolcuları da ağır cezalar aldılar.