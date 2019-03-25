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Disiplin Kuruluna sevk edilenler açıklandı

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Disiplin Kuruluna sevk edilenler açıklandı
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KTFF Soruşturma Mercii, yaptığı toplantıda liglerde yer alan maçlarla ilgili disiplin sevklerini açıkladı.

Buna göre KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilenler şöyle:

“Mehmetçik ile Gaziköy arasındaki BTM 1. Ligi Kırmızı Grup maçına çıkmayan Gaziköy, Maraş ile Çanakkale arasında oynanan K-Pet 1. Lig maçında hakemi yönelik saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli söylemlerinden dolayı, Maraş başkanı Gökhan Bülbül, Gönyeli ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanan K-Pet Süper Lig maçında Gönyeli taraftarlarının küfürlü tezahüratlarından dolayı Gönyeli kulübü ve hakeme yönelik saldırı teşebbüsünden dolayı Gönyeli Başkanı Ömer Arabacıoğlu, Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan K-Pet Süper Lig maçında her iki takım da maç esnasında karşılıklı küfürlü tezahüratlarından dolayı, Dipkarpaz ile Geçitkale arasındaki BTM 1. Ligi Kırmızı Grup maçına çıkmayan, Geçitkale, Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

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