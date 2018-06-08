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Disiplin Kurulu, olaylara karışanları affetmedi

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Disiplin Kurulu, BTM 2. Lig’de oynanan olaylı maçlarda, olaylara karışan futbolcu ve kulüplere ağır cezalar verdi. Disiplin Kurulu, futbolculara toplamda 57 maçtan men cezası verirken, Karadeniz 61ile Bahçeli kulüplerine 10’ar maç saha kapatma cezası da kesildi

Disiplin Kurulu, olaylara karışanları affetmedi
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KTFF Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu BTM 2. Lig’de oynanan olaylı maçlarda, olaylara karışan futbolcu ve kulüplere ağır cezalar verdi.

Disiplin Kurulu verdiği cezalar şöyle:

“Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan Karadeniz 61 – Bahçeli BTM 2. Lig 1. Grup maçında yaşanan olaylar nedeniyle Karadeniz 61 futbolcuları Doğan Kurnaz’a, 15 maçtan, Hüsamettin Genç ve Yasin Okur’a, 12’şer maçtan men cezası verildi.

Bahçeli futbolcuları, Murat Şengül’e 2 maçtan, Cafer Tunçtürk’e, 3 maçtan men cezası verildi. Bahçeli futbolcuları, Ertan Şengün ile Ali Okan Şengül ve Karadeniz 61 futbolcuları Barış Baş ve Ogün Dursun hakkında aleyhlerinde cezaya hükmedilecek herhangi bir olgu tespit edilmediğinden herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Karadeniz 61ile Bahçeli kulüplerine taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle10’ar maç saha kapatma cezası ile birlikte her iki takıma da 1,000’er-TL para cezası verildi.

Kırıkkale Sahası’nda oynanan Kırıkkale – Pile BTM 2. Lig 3. Grup maçında spor ahlakına aykırı davranışlar sergileyen Kırıkkaleli İsmail Karşılı’ya, 8 maçtan men cezası verildi.

Balıkesir Stadı’nda oynanan Balıkesir – Yeniceköy BTM 2. Ligi 4. Grup maçında hakeme fiili müdahalede bulunan Yeniceköylü Hüseyin İyci’ye, 5 maçtan men cezası verildi. 

KIRMIZI KARTLAR
Yeniceköy, Celal Bayar 1 Maç

Alayköy, Serhan Erol, 1 Maç
Kırıkkale, Murat Alp, 1 Maç

Mustafa Çeto, 1 Maç

Mutluyaka, Hilmi Zeden, 1 Maç

Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları
Boğaziçi, Mürsel Altuntaş 3 Maç

Ahmet Ogan’a para cezası verildi

KKTCELL Kadınlar Ligi Play Off maçları kararları:

Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan Mağusa Spor Akademisi Kadınlar – Çanakkale Kadınlar KKTCELL Kadınlar Ligi Play Off maçında geçerli akreditasyon kartı olmaksızın ve başkan sıfatıyla saha içerisinde bulunmaması konusunda uyarlanmasına rağmen sahada durmakta ısrar eden Mağusa Spor Akademisi Kadınlar başkanı Ahmet Ogan’a ve Mağusa Spor Akademisi Kadınlar Spor Kulübü’ne, 500 TL para cezası verildi.

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