Disiplin Kurulu MTG kararını açıkladı

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu GG-MTG maçında, MTG'nin 21 yaş altı futbolcu bulundurma kuralını ihlal ettiği yönündeki iddia ve şikayeti değerlendirerek aldığı kararı açıkladı.

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta sonu oynanan Gençlik Gücü - Mağusa Türk Gücü maçında yaşanan 21 yaş altı oyuncu kuralı ile ilgili MTG takımının ihlalde bulunduğu ile ilgili sevk sonucunda oy çokluğuyla aldığı karar MTG'nin puanının silinmemesi yönünde oldu. Bu kararla ilgili Disiplin Kurulu üyesi Av. Gizem Bahri Soydan'ın karara şerh uyguladığı açıklandı.

Disiplin Kurulu'nun açıkladığı karar şöyle:

25 Mart 2019 tarihinde 09/2018-2019 sevk numarasıyla, 24/03/2019 tarihinde Şht. Hüseyin Ruso Stadında oynanan Gençlik Gücü S.K. – Mağusa Türk Gücü S.K. müsabakasında, Mağusa Türk Gücü S.K.’nün, KTFF Talimatları mucibince oyuncu kriterlerine ve sürelerine uymadığı ve/veya Disiplin Talimatı’nın 40. maddesinin 1.fıkrasına ilişkin ve/veya KTFF Süper Lig statüsünün 2. maddesinin 1. fıkrasına aykırı davranarak ihlalde bulunduğuna ilişkin sevk kararı kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Mezkur değerlendirme yapılırken Kurulumuz ilgili tüm talimatları incelemekle birlikte, uygulama da nasıl bir yol haritası çizildiğini de göz önünde bulundurmuş, keza KTFF yetkilisinin ve savunma makamı adına da ilgili kulübün avukatlarının sözlü savunmalarını dinlemiştir. KTFF tarafından düzenlenen Süper Lig statüsünün 2. maddesinin 1. fıkrasında 21 yaş altı oyuncuların 90. dakika süre ile sahada tutulmasından ve/veya oynatılmasından bahsedilmektedir.

İlgili madde şu şekildedir;

Madde 2. FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU ve KADRO BİLDİRİMİ:

(1) Kulüplerin, müsabakanın oynayacağı tarihte 21 kişilik müsabaka isim listesinde KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde doğumlu (01.01.1977 ve sonrası) en az 1 (bir) futbolcuyu en az toplamda 90 dakika oyunda tutma ve/veya oynatmak zorunludur. Bu zorunluk kapsamında uymayan kulüpler için, Disiplin Talimatı (Oyuncu Kriterlerine Uymama) cezası uygulanır.

Konu madde ’de süre net olarak ve herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak nitelikte, açık ve sarih şekilde 90 dakika olarak belirtildiğinden herhangi bir yoruma kapalıdır, kanaatindeyiz. Dolayısıyla, yapılan incelemede, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları dikkate alındığı zaman süre ile ilgili olarak herhangi bir ihtilaf olmadığı, tartışmanın ise bahse konu 90 dakikanın maç süresi olarak yorumlanması gerektiği ve gerekmediği noktasında yaşandığı yönünde bulgu yaparız. Talimatın lafzına baktığımız zaman sürenin açıkça 90 dakika olarak düzenlendiği ve maç süresi kavramından hiçbir surette bahsedilmediği hususunda da bulgu yaparız. Netice itibarı ile, tüm şahadet ve ilgili düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle uygulamada ne şekilde davranıldığı hakkındaki sözlü beyan da değerlendirildiğinde sevke ilişkin herhangi bir ihlalin bulunmadığına ve bu nedenle ilgili talimat ve/veya düzenlemelere dayanılarak Mağusa Türk Gücü S.K.’ne herhangi bir yaptırım uygulanmasının ve/veya (-)1 puan cezası verilmesinin mümkün olmadığına toplantıya katılan Disiplin Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca, 2018-2019 K-PET Süper Lig statüsünün “FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU ve KADRO BİLDİRİMİ” başlığı altındaki ikinci maddesinin 1. Fıkrasının lafzının, uygulamayla ve keza sakile bağdaşmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu nedenle bu maddenin ivedikle gözden geçirilip düzeltilmesi gerektiği hususunda “ TAVSİYE KARARI” üretiriz.

Yukarda oy çokluğu ile alınan karara düşülen şerh aşağıdaki şekildedir.

Disiplin Kurulunun 28-29/03/2019 tarihinde yapılan toplantılarında oy çokluğu ile almış olduğu karara şerhimdir. Şöyle ki; FIFA tarafından düzenlenen Uluslararası oyun kurallarında (IFAB) maçın süresi (Oyun devreleri); “Bir maç 45 dakikalık iki eşit devreden oluşur, eğer hakem ve iki takım maç başlamadan önce ve müsabaka talimatlarına uygun olarak anlaşılırsa süre azaltılabilir.” Şeklinde bir düzenleme mevcut olup, maç süresinin 90 dakikadan ibaret olduğu açıktır. Keza, iddia makamının şahadetinin açıkça anlaşılan, düzenlemeyle her ne kadar da 90 dakika İbaresi kullanılmış olsa da kastedilenin maç süresi olduğu kanaatindeyim. Her hangi bir sebepten ötürü duran veya ara verilen zamanların da 90 dakika içerisinde sayıldığı, bu anlamda da eklenen dakikaların oynama süresi içerisinde kabul edilmesi gerektiği ve ek süre gibi telaki edilemeyeceğini düşündüğümden oyuncuların 90 dakikalık süreyi tamamlamadığı bu nedenle DT’na aykırı hareket ettiklerinden (-)1 puan cezası almaları gerektiğini belirtirim.

Av. Gizem Bahri Soydan

Disiplin Kurulu Üyesi