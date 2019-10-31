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Disiplin Kurulu cezalıları açıkladı

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Disiplin Kurulu cezalıları açıkladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-29 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Can Babahan Değirmenlik

1 Maç

Hüseyin Yeşil Cihangir  

1 Maç

Burak TünsayMormenekşe

1 Maç

Hasan Yaşınses,Görneç

1 Maç

Turgut Çoban, Dumlupınar

1 Maç

Mehmet Ali Demir, GHE 

3 Maç

Hüseyin Bahçeci, Esentepe

3 Maç

Zeynel  Kolukısa, Maraş

3 Maç

Serkan Tebelleşol, Maraş

3 Maç

Mert Akaman Karşıyaka

1 Maç

Volkan Türüt Karşıyaka  

2 Maç

Türkay Özyeşer Dikmen

2 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Ümit AktülGirne Halk Evi

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Kaan Borova

Girne Halk Evi

Remzi Betmezoğlu

Türk Ocağı Limasol

Adil Yalçın Uçar

Mağusa Türk Gücü

Nusret Yeltekin

Lefke TSK

Halil Akhan

Gençlik Gücü TSK

Mehmet Özyay

Karşıyaka ASK

Görkem  Taş

Dörtyol SK

Mehmet Borozan

Girne Halk Evi

Gökay Alpçoğay

Mormenekşe GBSK
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