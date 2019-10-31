Disiplin Kurulu cezalıları açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-29 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Can Babahan Değirmenlik
|
1 Maç
|
Hüseyin Yeşil Cihangir
|
1 Maç
|
Burak TünsayMormenekşe
|
1 Maç
|
Hasan Yaşınses,Görneç
|
1 Maç
|
Turgut Çoban, Dumlupınar
|
1 Maç
|
Mehmet Ali Demir, GHE
|
3 Maç
|
Hüseyin Bahçeci, Esentepe
|
3 Maç
|
Zeynel Kolukısa, Maraş
|
3 Maç
|
Serkan Tebelleşol, Maraş
|
3 Maç
|
Mert Akaman Karşıyaka
|
1 Maç
|
Volkan Türüt Karşıyaka
|
2 Maç
|
Türkay Özyeşer Dikmen
|
2 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Ümit AktülGirne Halk Evi
|
1 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Girne Halk Evi
|
Remzi Betmezoğlu
|
Türk Ocağı Limasol
|
Adil Yalçın Uçar
|
Mağusa Türk Gücü
|
Nusret Yeltekin
|
Lefke TSK
|
Halil Akhan
|
Gençlik Gücü TSK
|
Mehmet Özyay
|
Karşıyaka ASK
|
Görkem Taş
|
Dörtyol SK
|
Mehmet Borozan
|
Girne Halk Evi
|
Gökay Alpçoğay
|
Mormenekşe GBSK