Mağusa Türk Gücü yönetimi, Disiplin Kurulu’nun, Yenicami futbolcusu Ebuka’ya verdiği 1 maçlık cezayı beğenmezken, eleştirilerde bulunup, “Disiplin Kurulu, başvurumuz ile dalga geçti. Cezanın iptal edilmesinde tarafımız tarafından hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.” denildi

Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetimi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Yenicami futbolcusu John Okoye Ebuka’ya verdiği 1 maçlık cezayı beğenmezken, eleştirilerde bulundu.

Mağusa Türk Gücü yönetiminin açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 29.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda Yenicami futbolcusu John Okoye Ebuka’ya 1 maç ceza vermiştir. Bu ceza bize göre 26.03.2018 tarihinde video görüntüleri ile ispatlı şekilde yaptığımız haklı başvurumuz ile dalga geçmekle eş değerdedir. Verilen 1 maçlık cezanın da iptal edilmesinde tarafımız tarafından hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.

“Ben şahsen MTG başkanı olurken ülke gençliğine hizmet etmek amacı ile bu yola çıktım. Kendi futbolcularıma söylediğim tek bir şey var; “Siz Mağusa ve Kıbrıs çocuklarına örnek olmak için buradasınız.” Bu kadar gündür hakem hataları konuşuldu, tepkiler ortaya konuldu. Bizim de canımızın yandığı birçok maç oldu. Fakat biz bu hakem hatalarıyla ilgili ; dünyada da hakem hataları oluyor , bizim futbolumuz dünyadan daha amatör olduğundan hakem hatalarının daha fazla olması doğaldır dedik. Fakat bu ülkede BRT kameraları tarafından gayet net ve anlaşılır bir şekilde taraftarımıza yapılan el kol hareketinin 1 maç ile cezalandırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu ülkede rakip taraftara parmak vermenin cezası 1 maç. Bundan sonra futbolcular rakip taraftara bu tip hareketler yaparsa futbolumuzun nereye gideceğini siz düşünün.

Ben Disiplin Kurulu’nun aldığı bu kararı bir nedenle iptal etmesinin Kıbrıs futbolu için bu emsalin ortadan kalkması adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı davranış yapan başka takımın futbolcularına üç maç ceza veren disiplin kurulu kol hareketi yapan bir futbolcunun davranışının nereye girdiğini bize açıklasın. Gençler Birliği futbolcusu Emeka, hakeme kol hareketi yaptığında dört maç ceza alırken neden bu futbolcunun bir maç ceza aldığını bize açıklasın. Adil olmayan bir yönetim ve Disiplin Kurulu sorgulanır. Bana göre Disiplin Kurulu, adalet duygusunu kaybetmiştir. Bu kararı iptal edip bu emsali ortadan kaldırıp istifa etmelidir. Biz, taraftarımıza yapılan bu hareketi kabul etmediğimiz gibi kınıyoruz”