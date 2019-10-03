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Disiplin Kurulu acımadı

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Disiplin Kurulu Maraş ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan K-Pet I. Lig maçı sonrasında iki futbolcu arasında yaşanan olaylar sonrası Süleyman Bayır ile Burak Sarıkaya’ya dörder maç ceza verdi

Disiplin Kurulu acımadı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Pia Bella Sahasında U 21 Süper Ligde Doğan Türk Birliği – Yenicami arasında oynanan maçın 45. dakikasında DTB oyuncusu Aziz Aktepe ile Yenicami oyuncusu Barış Kaya arasındaki olaylar değerlendirildi.

Değerlendirmelerden sonra DTB oyuncusu Aziz Aktepe’ye ve YAK oyuncusu Barış Kaya’ya dörder maçtan men cezası verildi.

Maraş Necip Halil Kartal Stadında, Maraş ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan K-Pet I. Lig maçı sonrasında Maraş futbolcusu Süleyman Bayır ile Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Burak Sarıkaya arasında gerçekleşen saldırı ve darp fiilleri her 2 futbolcuya da dörder maçtan men cezası verildi.

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