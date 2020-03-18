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Diren Yeşilyurt

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Yeşilyurt Spor Derneği teknik adamı Diren Ağdelen, kulübün asbaşkanlığını yaparken, takımda da forma giyiyor

Diren Yeşilyurt

Niyazi ERGÜLEN

Yeşilyurt köyünde yıllardır faal olmayan futbol branşı, Tamel Karagözlü başkanlığındaki yönetim kurulunun kurduğu Yeşilyurt Spor Derneği tarafından faaliyete geçirildi.

Yeşilyurt Spor Derneğinin teknik adamlığını ise Diren Ağdelen yapıyor. Kulübün aynı zamanda asbaşkanı da olan Diren Ağdelen, futbolcu olarak da yeşil beyazlılara hizmet ederek önemli bir sorumluluğu üstlendi.
Antrenmanlarını Güzelyurt Antrenman Sahasında gerçekleştiren Yeşilyurt, KTFF tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig 7. Grupta Serhatköy, Akçay, Yeşilyurt, Mevlevi ve Gaziveren ile karşılaşacak. Yeşilyurt ligin ilk haftasında ise Gayretköy’e konuk olacak.

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