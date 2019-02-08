Diptekilerin kader haftası

K-Pet Süper Lig’in alt sıralarında bulunan ve play – out oynamak isteyen Gençler Birliği ile Girne Halk Evi ile ligin dibine demir atan Esentepe ile Gençlik Gücü arasındaki mücadelelerin sonucu merakla bekleniyor

K-Pet futbol liglerinde 17. Hafta mücadelesi bugün oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

Daha önce İskele’de gece maçı olarak Cuma gecesi oynanacağı açıklanan ancak yağışlı hava nedeniyle elektrik bağlama çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle bugüne alınan K-Pet Süper Lig maçı Gençler Birliği ile Girne Halk Evi karşılaşmasıyla bugün Süper Lig’de 5 maç oynanacak. Yarın ise ligde 3 maç oynanacak ve 17. Hafta tamamlanacak.

DİPTEKİLERİN ZORLU PUAN SAVAŞI

Süper Lig’de bu hafta özellikle düşme hattı ile play-out hattını ilgilendiren karşılaşmaların sonuçları merakla beklenmekte.

Ligin dibine demir atan Esentepe’nin var olma mücadelesi için çıkacağı karşılaşmada konuk Gençlik Gücü ise puan veyahut puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Ligin dibinde yer alan diğer iki takım Gençler Birliği ile Girne Halk Evi arasında bugün İskele’de oynanacak karşılaşma ise adeta 6 puanlık bir mücadele olacak. İkinci devre öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken ancak ilk hafta evinde Gönyeli karşısında son dakika golüyle mağlup olan Girne Halk Evi’nin İskele’den nasıl bir skorla ayrılacağı merak konusu.

Play-out hattı içinde olan K.Kaymaklı takımı ile orta sıralarda kendine yer edinen Lefke, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşılaşacak.

ZİRVEDEKİLER KAYIPSIZ İLERLEME HEDEFİNDE

Yine play-out hattı içinde olan Binatlı takımı ise zirve hesapları yapan Doğan Türk Birliği’ni Güzelyurt’ta Pazar günü konuk edecek.

Lig lideri Mağusa Türk Gücü ise ligin sürpriz takımlarından olan sahasında puan kaptırdığı iki takımdan biri olan Çetinkaya ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Pazar günü karşılaşacak.

Zirvenin takipcilerinden Yenicami ise bugün ligin sürpriz ekiplerinden Gönyeli ile karşı karşıya gelecek.

K-PET Süper Lig ve 1. Lig 17. hafta programı ve hakemleri şöyle

K-PET Süper Lig

9 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

G.Birliği - Girne Halk Evi: Kerem Eran

Gönyeli – Yenicami: Fehim Dayı

M.A Yeşilova – Cihangir: Mehmet Sezener

Esentepe - Gençlik Gücü: Serkan Şimşek

Küçük Kaymaklı – Lefke: Hüseyin Eyyüpler

10 Şubat Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya – Mağusa T. G: Utku Hamamcıoğlu

Binatlı – Doğan Türk B: Ali Özer

Türk Ocağı – Baf Ü. Y: Mustafa Öztuğay

K-PET Birinci Lig

9 Şubat 2019, Saat 14:00

Düzkaya – Akova Vuda: İsfendiyar Açıksöz

B. Bağcıl – Mesarya: Osman Küçük

Çanakkale – Doğancı: Zekai Töre

Maraş – Karşıyaka: Emre Öztaşlı

10 Şubat 2019, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Göçmenköy: Evren Karademir

Hamitköy – Yalova: Turgay Misk

Mormenekşe – Ozanköy: Hüseyin Özkan

Değirmenlik – Y.Dumlupınar: Serkan Durmaz