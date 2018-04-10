Dipte umutlar tükeniyor

K-PET Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy maçlarını kaybederek ligde kalma ve play out hattına avantajlı girme şanslarını oldukça azaltmaya devam ettiler
K-PET Süper Lig şampiyonluk yarışında Yenicami, Binatlı’yı mağlup ederek rakiplerinin kendine yaklaşmasına izin vermezken, Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde son 4 haftaya girdi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 4 golle tamamlayan Uğur Gök, 33 gole ulaşıp liderliğe yükselirken, onu 31 golle John Ebuka takip ediyor
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
Doğan Türk Birliği, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanından 3 puan çıkararak şampiyonluk umutlarını korumaya devam etti
Haftanın Yıldızı: Ndue (Gençlik Gücü)
Gençlik Gücü'nün yıldızı Ndue, hayati önemdeki Yalova maçında oynadığı futbol ile rakip defansı dağıtırken, attığı 2 gol ve yaptığı asistle, kritik 3 puanın gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Cihangir)
Cihangir'i 2 kulvarda da hedeflerine doğru taşımaya devam eden Toygar Davulcu, takımını kupa dönüşünde oynadığı kritik Yeni Boğaziçi maçına da iyi motive ederek 3 puanın gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Lefke - Çetinkaya)
Turgay Misk haftanın zorluk derecesi en yüksek maçlarından olan Lefke - Çetinkaya maçını başarıyla yönetirken, kartlarını da doğru kullandı
Haftanın Kare Ası
Cenk (Çetinkaya)
Oladele (YAK)
Doğan (Cihangir)
Eneramo (TOL)
Haftanın On Biri
Ozan(DTB)
Faruk (YAK)
Mikail (Cihangir)
Hasan (DTB)
Ertan (Cihangir)
Hascan (TOL)
Ünal (YAK)
Felix (BÜY)
Uğur (KK)
Offor (Cihangir)
Debola (GG)
Futbolda Alınan Sonuçlar:
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı-Ozanköy: 5-2
Gençlik Gücü-Yalova: 5-4
Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2
Lefke-GAÜ Çetinkaya: 1-1
Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 0-2
Cihangir-Yeniboğaziçi: 4-1
Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 4-8
Yenicami-Binatlı: 1-0
K-Pet Süper Lig, 27. Hafta maçları
14 Nisan Cumartesi
DoğanTürk Birliği-Gençler Birliği
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı
Küçük Kaymaklı-Baf ÜlküYurdu
Binatlı-Cihangir
Ozanköy-Mağusa Türk Gücü
Yalova-Yenicami
MeritA.Yeşilova-Lefke
GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü