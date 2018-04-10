Dipte umutlar tükeniyor

K-PET Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy maçlarını kaybederek ligde kalma ve play out hattına avantajlı girme şanslarını oldukça azaltmaya devam ettiler

K-PET Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy maçlarını kaybederek ligde kalma ve play out hattına avantajlı girme şanslarını oldukça azaltmaya devam ettiler

K-PET Süper Lig şampiyonluk yarışında Yenicami, Binatlı’yı mağlup ederek rakiplerinin kendine yaklaşmasına izin vermezken, Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde son 4 haftaya girdi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 4 golle tamamlayan Uğur Gök, 33 gole ulaşıp liderliğe yükselirken, onu 31 golle John Ebuka takip ediyor

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanından 3 puan çıkararak şampiyonluk umutlarını korumaya devam etti

Haftanın Yıldızı: Ndue (Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü'nün yıldızı Ndue, hayati önemdeki Yalova maçında oynadığı futbol ile rakip defansı dağıtırken, attığı 2 gol ve yaptığı asistle, kritik 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Cihangir)

Cihangir'i 2 kulvarda da hedeflerine doğru taşımaya devam eden Toygar Davulcu, takımını kupa dönüşünde oynadığı kritik Yeni Boğaziçi maçına da iyi motive ederek 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Lefke - Çetinkaya)

Turgay Misk haftanın zorluk derecesi en yüksek maçlarından olan Lefke - Çetinkaya maçını başarıyla yönetirken, kartlarını da doğru kullandı

Haftanın Kare Ası

Cenk (Çetinkaya)

Oladele (YAK)

Doğan (Cihangir)

Eneramo (TOL)

Haftanın On Biri

Ozan(DTB)

Faruk (YAK)

Mikail (Cihangir)

Hasan (DTB)

Ertan (Cihangir)

Hascan (TOL)

Ünal (YAK)

Felix (BÜY)

Uğur (KK)

Offor (Cihangir)

Debola (GG)

Futbolda Alınan Sonuçlar:

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı-Ozanköy: 5-2

Gençlik Gücü-Yalova: 5-4

Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2

Lefke-GAÜ Çetinkaya: 1-1

Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 0-2

Cihangir-Yeniboğaziçi: 4-1

Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 4-8

Yenicami-Binatlı: 1-0

K-Pet Süper Lig, 27. Hafta maçları

14 Nisan Cumartesi

DoğanTürk Birliği-Gençler Birliği

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı

Küçük Kaymaklı-Baf ÜlküYurdu

Binatlı-Cihangir

Ozanköy-Mağusa Türk Gücü

Yalova-Yenicami

MeritA.Yeşilova-Lefke

GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü