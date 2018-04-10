banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
21 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
41 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
280 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
51 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
90 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
39 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
64 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
48 0
banner82
banner147

Dipte umutlar tükeniyor

banner27

K-PET Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy maçlarını kaybederek ligde kalma ve play out hattına avantajlı girme şanslarını oldukça azaltmaya devam ettiler

Dipte umutlar tükeniyor
banner137

K-PET Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan Yalova, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy maçlarını kaybederek ligde kalma ve play out hattına avantajlı girme şanslarını oldukça azaltmaya devam ettiler

K-PET Süper Lig şampiyonluk yarışında Yenicami, Binatlı’yı mağlup ederek rakiplerinin kendine yaklaşmasına izin vermezken, Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde son 4 haftaya girdi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 4 golle tamamlayan Uğur Gök, 33 gole ulaşıp liderliğe yükselirken, onu 31 golle John Ebuka takip ediyor

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanından 3 puan çıkararak şampiyonluk umutlarını korumaya devam etti

Haftanın Yıldızı: Ndue (Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü'nün yıldızı Ndue, hayati önemdeki Yalova maçında oynadığı futbol ile rakip defansı dağıtırken, attığı 2 gol ve yaptığı asistle, kritik 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Direktörü: Toygar Davulcu (Cihangir)

Cihangir'i 2 kulvarda da hedeflerine doğru taşımaya devam eden Toygar Davulcu, takımını kupa dönüşünde oynadığı kritik Yeni Boğaziçi maçına da iyi motive ederek 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Lefke - Çetinkaya)

Turgay Misk haftanın zorluk derecesi en yüksek maçlarından olan Lefke - Çetinkaya maçını başarıyla yönetirken, kartlarını da doğru kullandı

Haftanın Kare Ası

Cenk (Çetinkaya)

Oladele (YAK)

Doğan (Cihangir)

Eneramo (TOL)

Haftanın On Biri

Ozan(DTB)

Faruk (YAK)

Mikail (Cihangir)

Hasan (DTB)

Ertan (Cihangir)

Hascan (TOL)

Ünal (YAK)

Felix (BÜY)

Uğur (KK)

Offor (Cihangir)

Debola (GG)

Futbolda Alınan Sonuçlar:

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı-Ozanköy: 5-2

Gençlik Gücü-Yalova: 5-4

Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova: 3-2

Lefke-GAÜ Çetinkaya: 1-1

Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği: 0-2

Cihangir-Yeniboğaziçi: 4-1

Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı: 4-8

Yenicami-Binatlı: 1-0

K-Pet Süper Lig, 27. Hafta maçları

14 Nisan Cumartesi 

DoğanTürk Birliği-Gençler Birliği

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı

Küçük Kaymaklı-Baf ÜlküYurdu

Binatlı-Cihangir

Ozanköy-Mağusa Türk Gücü

Yalova-Yenicami

MeritA.Yeşilova-Lefke

GAÜ Çetinkaya-Gençlik Gücü

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.