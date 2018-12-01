Dipkarpaz Sahası yeni sezona hazır

Başbakan Tufan Erhürman’ın talimatı ve Spor Dairesi’nin girişimleriyle bir süre önce bakıma alınan Dipkarpaz Sahası yeni sezona hazırlandı.

Baştan aşağıya yenilenen sahada zemin yeni sezon için elverişli hale gelirken, sahada telleme ve ışıklandırma sistemi de komple yenilendi. Hakem odaları ve sporcu soyunma odaları da yenilenen sahada, yedek kulübeleri de tamir edilip boyandı. Tribünlerde de yapılan tadilatın ardından, yeni koltuklar yerlerine takıldı. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, sahada bir süreden beridir çalışmalarını sürdüren ve sahayı yeni sezona hazır duruma getiren ekiplere teşekkür ederek, Dipkarpaz Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar diledi.