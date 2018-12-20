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Dipkarpaz hükmen mağlup

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Dipkarpaz – Serdarlı maçında lisanssız futbolcu oynatan Dipkarpaz Spor Kulübü, kazandığı maçta hükmen mağlup sayıldı

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Dipkarpaz hükmen mağlup
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 3.haftada oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı.

BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. BTM 1.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 3 futbolcu ceza alırken, 1 de yönetici hak mahrumiyeti cezası aldı.

KIRMIZI KART CEZALARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

GEÇİTKALE GSK

MUSTAFA İLKMAN

2 MAÇ

BTM Kurulu Kararları şöyle:

“BTM I Kırmızı ve Beyaz Grupları’nda oynanan 1., 2. ve 3. hafta maçları tescil edildi. Dipkarpaz Spor Kulübü ile Serdarlı Kulübü’nün, 15 Aralık tarihinde Dipkarpaz sahasında oynadığı maça ilişkin Serdarlı Kulübü’nün itirazı, müsabaka listeleri ve maç raporlarının incelenmesi neticesinde Dipkarpaz Spor Kulübü’nün vizesiz oyuncuyu müsabaka isim listesine yazdığı ve oynattığı tespit edildi. BTM Kurulu da talimatlar gereği, Dipkarpaz Spor Kulübü’ne hükmen mağlubiyet cezası verilmesinin yanında müsabaka skorunun 0 (Sıfır) – 3 (Üç) olarak Serdarlı GB lehine tescil edilmesini oybirliği ile karar verdi.”

Bu karar sonrasında Serdarlı, 6 puanla 4. sıraya yükselirken, Dipkarpaz, 3 puana gerileyip, 6. sıraya düştü.

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