Dip şekilleniyor

K-PET Süper Lig'de ligin düşme hattında yer alan iki takımı Yeni Boğaziçi ile Ozanköy kaybetmeye devam ederken, play out hattındaki takımlarla da aralarındaki puan farkı açılmaya başladı

K-PET Süper Lig'de ligin düşme hattında yer alan iki takımı Yeni Boğaziçi ile Ozanköy kaybetmeye devam ederken, play out hattındaki takımlarla da aralarındaki puan farkı açılmaya başladı

K-PET Süper Lig'de zirve yarışında ise bire bir rakibi Binatlı'yı deplasmanda mağlup eden Çetinkaya, lider Yenicami ile puanını eşitlerken, Doğan Türk Birliği de zirveye bir adım daha yaklaştı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Uğur Gök, 21 gole ulaşarak haftayı boş geçen

John Ebuka'nın 1 gol önüne geçti

Haftanın Takımı: GAÜ Çetinkaya

GAÜ Çetinkaya zorlu Binatlı deplasmanında iki farklı geriye düştüğü maçı çevirmeyi başarırken, şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu da gösterdi

Haftanın Yıldızı: Uğur Gök (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı’nın yıldız futbolcusu Uğur, Ozanköy deplasmanında başarılı bir futbol sergilerken, yine gole imza atarak galibiyet hasretinin bitmesini sağladı

Haftanın Teknik Direktörü: Erdinç Akyulaf (Alsancak Yeşilova)

İlk devrenin son haftalarından itibaren Erdinç Akyulaf yönetiminde başarılı işlere imza atmaya başlayan Alsancak Yeşilova ikinci devrede üst üste üçüncü galibiyetini Yeniboğaziçi deplasmanında alarak çıkışını sürdürdü

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Yenicami-Baf Ülkü Yurdu)

Hüseyin Eyyüpler, Yenicami ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan çekişmeli maçta başarılı bir yönetim sergileyerek yardımcıları ile birlikte hatasız bir karşılaşma çıkarırken, 2 takımın teknik heyetinden de olumlu değerlendirmeler aldı

Haftanın Kare Ası

Ali Karal (TOL)

Turgut Kaan (KK)

Serhan (GAÜ Çetinkaya)

Offor (Cihangir)

Haftanın On Biri

Hasan Piro (Alsancak Yeşilova)

Tunç Özgürgün (GAÜ Çetinkaya)

Emek (DTB)

Adeleke (Alsancak Yeşilova)

Bilal (TOL)

Binya (Alsancak Yeşilova)

James (TOL)

Cemal (Yalova)

Lua Lua (Alsancak Yeşilova)

Sertan Kurukafa (Gençlerbirliği)

David (GAÜ Çetinkaya)

K-PET Süper Lig Gol Krallığı:

Uğur (K.Kaymaklı): 21

John Ebuka (Yenicami): 20

Haftanın Sonuçları:

Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği 1 - 3

Yeni Boğaziçi - Merit Alsancak Yeşilova 1 - 2

Cihangir - Gençler Birliği 3 - 3

Yalova - Lefke 2 - 2

Türk Ocağı - Mağusa Türk Gücü 2 - 0

Ozanköy - Küçük Kaymaklı 0 - 1

Yenicami - Baf Ülkü Yurdu 0 - 0

Binatlı - GAÜ Çetinkaya 2 - 3

19.Hafta Programı:

16/02/Cuma 18:15

Lefke-Yenicami

17/02/Cumartesi 15:00

MTG-GG

DTB-Ozanköy

K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi

BÜY-Cihangir

18/02/Pazar 15:00

Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı

Gençlerbirliği-TOL

19/02/Pazartesi 18:15

GAÜ Çetinkaya-Yalova



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



